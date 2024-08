La piattaforma streaming Disney Plus ha deciso di cancellare la serie TV The Acolyte, ambientata nell'universo di Star Wars.

La serie The Acolyte, che esplora una parte dell’universo di Star Wars nel periodo della Repubblica, è stata cancellata. Disney Plus ha deciso di non proseguire con una seconda stagione.

The Acolyte aveva avuto un buon esordio sulla piattaforma streaming piazzandosi subito in Top 10. Anche la critica aveva assegnato su Rotten Tomatoes il 78% di approvazione. Ma la terza settimana di disponibilità della serie su Disney Plus ha portato ad un brusco calo.

Gli ultimi episodi di The Acolyte hanno fatto segnare il più basso risultato in termini di visualizzazioni per una produzione ambientata nell’universo di Star Wars.

In The Acolyte viene mostrato il percorso di un’ex Padawan che si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini. Nel corso delle indagini scopriranno che le forze con cui si confronteranno sono piuttosto sinistre.

Il cast della serie vede protagonisti Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Dafne Keen, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean-Charles Chapman e Carrie-Anne Moss. Il character principale è interpretato da Amandla Stenberg.

Le prossime produzioni su Star Wars

Tutto ciò avviene dopo che durante il D23 sono state rivelate alcune anticipazioni sulle prossime produzioni legata all’universo di Star Wars. C’è curiosità attorno alla serie con Jude Law dal titolo Skeleton Crew.

Inoltre sono stati rivelati alcuni dettagli che hanno a che fare con il film su The Mandalorian & Grogu, un progetto che, dopo il suo grande successo, è passato direttamente dal piccolo al grande schermo.

Le produzioni Star Wars si possono trovare su Disney Plus.