Come si racconta una storia ambientata nell’universo live-action di Star Wars, ormai quasi cinquantenario, in modo che risulti abbastanza nuova da mantenere soddisfatti i fan di lunga data e intrattenere i nuovi spettatori? Negli ultimi anni, Lucasfilm ha sperimentato varie risposte a questa domanda e noi ve ne mostriamo qualcuna nella nostra recensione. The Mandalorian, Ahsoka, Obi-Wan Kenobi e Andor hanno scoperto, con gradi di successo diversi, che la nostalgia ha un limite. Perché giocare in questo sandbox dell’IP se non per riformulare ciò che è venuto prima e rimodellare ciò che deve ancora accadere?

Con The Acolyte, che ha debuttato il 4 giugno su Disney Plus, la sceneggiatrice e regista Leslye Headland (Russian Doll) ha creato un’entrata intrigante in questo franchise che emoziona proprio per il modo in cui ripropone i temi ben noti di Star Wars mentre tesse una storia completamente nuova, ancorata da una serie di personaggi sconosciuti. Superficialmente, Headland ci catapulta in un racconto noir Jedi: il Maestro Sol (Lee Jung-jae), insieme alla sua Padawan Jecki Lon (Dafne Keen) e al giovane Cavaliere Jedi Yord Fandar (Charlie Barnett), sono incaricati di risolvere un caso che coinvolge il raro omicidio di un maestro Jedi. Tuttavia, più Sol e questi Jedi indagano su cosa e chi si nasconda dietro questo omicidio (e la minaccia di altre morti a venire), scoprono una storia che Sol pensava lui e i suoi fratelli avessero sepolto da tempo. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Un’immersione nel passato

L’ordine corretto per guardare la saga di Star Wars è sempre stato oggetto di dibattito tra i fan. C’è chi preferisce l’ordine di uscita, chi opta per l’ordine cronologico e chi addirittura suggerisce un “ordine flashback”. Tuttavia, con l’uscita della nuova serie The Acolyte su Disney Plus, la questione si complica ulteriormente. Questa serie, ambientata prima di qualsiasi altro evento visto finora nei film e nelle serie live-action di Star Wars, riscrive nuovamente l’inizio della storia.

Sin dalla sua prima scena, The Acolyte è intenzionata a fare l’occhiolino alle immagini e ai set storici di Star Wars di un tempo. Ci troviamo in una cantina e un personaggio misterioso incappucciato arriva in cerca di un maestro Jedi che intende affrontare. Viene deriso e schernito a vista. Combattere contro un Jedi è un’impresa da sciocchi, soprattutto perché il nostro misterioso personaggio si rifiuta di brandire un’arma. I Jedi sono addestrati a non partecipare mai a tali combattimenti. Ma presto, e senza mostrare un’arma, la figura incappucciata causa abbastanza trambusto da meritare l’impazienza se non l’ira del Jedi presente, la cui apparenza fisica e riflessi di combattimento ti faranno pensare alla Trinity di Matrix. Ma tale casting ammiccante aiuta a impostare la scena: Carrie-Anne Moss interpreterebbe il tipo di Jedi che non vorresti mai affrontare. Il combattimento che ne segue, per non parlare del barlume di riconoscimento che il Maestro Indara esprime quando realizza chi è venuto a farle del male, è sufficiente per stuzzicare l’interesse del pubblico. I Jedi non affronteranno la minaccia dei Sith per altri cento anni. Quindi chi potrebbe cercare di regolare i conti con loro così tante generazioni prima che la saga degli Skywalker entri in scena?

Questa è la domanda che guida il Maestro Sol, che si trova coinvolto in tutto questo quando scopre che un suo ex Padawan potrebbe essere coinvolto. Ancora una volta, non si può sentire una premessa del genere senza farla risuonare con i destini intrecciati di, ad esempio, Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, o, successivamente, di Luke Skywalker e Kylo Ren. Il rapporto travagliato tra mentore e allievo, tra Maestro e Padawan, è antico quanto Star Wars stesso, e tali storie gemellate sono state a lungo terreno fertile per la serie. Ma nelle mani di Headland, una tale connessione sembra meno una capitolazione a raccontare sempre un solo tipo di storia di Star Wars e più una sensazione che tali tragedie cicliche siano intrinseche in spazi dove la gioventù e la sua ostinazione vengono trattate con inesorabile ostilità.

Una Nuova Minaccia per i Jedi

The Acolyte ci porta cento anni prima degli eventi di La Minaccia Fantasma, in un periodo conosciuto come l’Alta Repubblica, un’epoca di pace e prosperità nella galassia. La serie ruota attorno a un’ex Jedi di nome Osha, ingiustamente accusata dell’assassinio di numerosi Jedi. La vera assassina, una figura enigmatica legata ai Sith, si muove nell’ombra con l’obiettivo di eliminare un gruppo specifico di Jedi. Questa premessa introduce un nuovo livello di complessità e suspense nella trama, promettendo battaglie con spade laser, scontri nei bar e profondi dilemmi filosofici sulla Forza.

Con l’introduzione di “The Acolyte”, Star Wars si allontana ulteriormente dalla narrazione incentrata sulla famiglia Skywalker, esplorando nuove storie e personaggi. Questa serie, insieme a altre recenti aggiunte come Rogue One, Andor e The Mandalorian, arricchisce ulteriormente un universo già vastissimo di eroi e villain. La creatrice Leslye Headland ha dichiarato che uno degli scopi della serie è mostrare i Jedi al culmine del loro potere e affrontare minacce ben prima dell’arrivo di Anakin Skywalker.

Sebbene The Acolyte introduca nuovi personaggi e situazioni, rimane strettamente collegata alla lore di Star Wars. Alcuni Sith dei videogiochi e dei libri hanno influenzato la caratterizzazione dei villain della serie. Inoltre, la serie trae ispirazione da un momento specifico de “La Minaccia Fantasma”, dove i membri del Consiglio Jedi discutono del presunto ritorno dei Sith, insinuando che ci fosse già una certa conoscenza o storia recente con loro.

L’Ordine Jedi dipende da un tipo di obbedienza rigorosa. È una comunità costruita sulla rimozione dell’individualità per il bene del tutto. È per questo che i sentimenti e i legami affettivi sono così disprezzati. Mentre The Acolyte svela la sua trama intricatamente intrecciata su chi c’è dietro questi misteriosi omicidi Jedi e cosa hanno a che fare con uno scontro tra diversi Jedi e un ordine di tipo diverso molti anni prima, Headland e il suo cast e crew creano modi concorrenti e complementari di esaminare cosa possa fare quel tipo di obbedienza (al destino, alla Forza, alla famiglia) a persone che si sentono ostacolate da tali richieste. È ciò che Amandla Stenberg, probabilmente la protagonista dello show, è chiamata a interpretare. Sullo schermo, l’attrice di The Hate U Give offre agli spettatori numerosi esempi sfumati di cosa significhi cercare di tracciare un percorso per se stessi contro coloro che desiderano tracciarlo per te.

E davvero, una volta che The Acolyte inizia a espandere la sua mitologia, con flashback mozzafiato, bisogna ammettere che, pur giocando con ritmi familiari e caratterizzazioni previste (potrebbe esserci solo un modo per interpretare un vecchio Maestro Jedi esperto), questa nuova serie di Star Wars ha grandi ambizioni nel colmare il divario della franchise in un mondo completamente nuovo e, forse, attirare un nuovo pubblico nel processo. Dopotutto, non si ingaggiano attori del calibro di Barnett, Manny Jacinto, e Jodie Turner-Smith solo per interpretare i tipi di franchise ben noti.

Ciò che forse rende The Acolyte una visione così coinvolgente e avvincente è il suo impegno a non trattare i Jedi (o il franchise di Star Wars in generale) come intoccabili. Se non altro, Sol, Indara e simili diventano figure attraverso le quali la serie mette in discussione l’ordine Jedi in modo che sembra necessario se si vuole pensare a questo mondo come un groviglio eticamente ambiguo in cui tutti cercano di fare del loro meglio e scoprono, in tempo, che, sì, anche i Jedi sono fallibili.

La Sfida dell’Alta Repubblica

Per i fan più accaniti, esistono numerosi romanzi, fumetti e altri materiali che esplorano l’Alta Repubblica, un’era di relativa tranquillità minacciata solo da pirati spaziali e creature aliene. Tuttavia, Headland ha assicurato che non è necessario avere una conoscenza approfondita di questi materiali per godersi The Acolyte, rendendola un punto di ingresso accessibile per tutti.

The Acolyte è ambientato durante un periodo preistorico noto come l’Alta Repubblica, fino ad ora rappresentato principalmente in racconti, romanzi e fumetti letti solo dai fan più accaniti. Spostare una storia di “Star Wars” fuori dal flusso temporale principale – niente Impero, niente R2-D2, un secolo prima di Luke Skywalker – non l’ha liberata dai cliché più antichi della franchise. The Acolyte modifica qua e là le formule, ma, in misura maggiore rispetto ad altre serie Disney+ come The Mandalorian e Andor, ricade sulle mosse caratteristiche: il sibilo elettronico della spada laser; la mano tesa che evoca la Forza; droidi adorabili e ologrammi sfocati; maestri oscuri e bambini prescelti.

Come abbiamo descritto nella nostra recensione, lo show è incentrato su due sorelle gemelle sulla ventina, Osha e Mae, entrambe interpretate da Amandla Stenberg. Condividono una tragedia nella loro infanzia che ha lasciato loro sentimenti molto diversi riguardo ai Cavalieri Jedi, che nel contesto temporale dell’Alta Repubblica sono comodamente ascendentali in tutta la galassia, prima delle loro tribolazioni nei film di “Star Wars”.

Ma la forza narrativa non è forte. Inserire più personaggi femminili, e un punto di vista femminile più forte, in un quadro di “Star Wars” altrimenti tradizionale vale il tentativo. Tuttavia, The Acolyte non porta abbastanza energia o invenzione al compito. Attraversa i suoi ritmi di opera spaziale, offrendo alcuni pianeti forestali blandamente belli e il paesaggio occasionalmente impressionante.

Sotto le trame familiari, il richiamo viscerale che Star Wars può evocare nei suoi momenti migliori – L’Impero colpisce ancora, Gli ultimi Jedi, parti di Andor e The Mandalorian – non si manifesta. I personaggi parlano in luoghi comuni su perdita, dolore, lealtà e vendetta, e il cast lavora principalmente al livello del dialogo.

Stenberg è capace e affascinante ma non riesce a rendere nessuna delle due gemelle molto interessante; Lee Jung-jae di Squid Game, che interpreta un Jedi simpatico, non arriva al massimo della sua interpretazione. Le performance più vincenti dei primi episodi sono date da Lauren e Leah Brady come le giovani Osha e Mae di 8 anni – le performance più vincenti degli umani, comunque. Nell’universo di “Star Wars”, i robot tendono ad avere tanta personalità quanto i loro co-protagonisti in carne e ossa, se non di più, e il droide tascabile di Osha, Pip, è un vero professionista. Con una manutenzione adeguata, potrebbe sopravvivere all’Alta Repubblica. Che la Forza sia con noi, sempre.