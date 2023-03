Ubisoft si ritira dall’E3 2023 ed annuncia il suo prossimo Ubisoft Forward Live

Ubisoft ha confermato che non sarà presente all'E3 2023. La compagnia ha preferito muoversi in un'altra direzione, optando per un nuovo Ubisoft Forward.

Ubisoft non sarà presenta all’E3 2023. Dopo aver confermato solo un mese fa la sua partecipazione alla fiera losangelina, la nota compagnia francese ritratta: per quest’anno, Ubisoft ha scelto di muoversi in un’altra direzione, annunciando ufficialmente il ritorno del proprio evento, l’Ubisoft Forward Live, fissato per il 12 giugno 2023. L’annuncio proviene da un comunicato ufficiale spedito alla testata VGC, in cui c’è scritto:

Nel corso degli anni, l’E3 ha creato dei momenti indimenticabili per tutta l’industria. Sebbene avessimo inizialmente intenzione di presenziare ufficialmente l’E3, abbiamo poi deciso di muoverci in una direzione diversa e terremo un nuovo Ubisoft Forward il 12 giugno a Los Angeles. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli al più presto con i nostri giocatori.

Si tratta senza dubbio di un duro colpo per l’evento, da cui si erano già ritirati i tre big dell’industria Sony, Microsoft e Nintendo. Da diversi anni ormai l’E3 ha perso l’attrattiva che aveva un tempo, con gli utenti che lamentano un cambiamento di tono dello show e un drastico calo di contenuti. Di certo, l’assenza di Ubisoft non fa ben sperare ed ormai è sempre più evidente come la fiera stia ormai virando sempre di più verso un target totalmente diverso.

In ogni caso, vedremo cosa ci riserverà questa particolare edizione che si svolgerà a Los Angeles dal 13 al 16 giugno 2023. I primi due giorni saranno riservati alla stampa, mentre i rimanenti saranno aperti al pubblico.

Per quanto riguarda, invece, l’Ubisoft Forward è lecito aspettarsi la presenza di Skull and Bones, così come quella dell’atteso Assassin’s Creed Mirage e di Avatar: Frontiers of Pandora. I giocatori attendono da tempo anche nuove informazioni su Beyond Good and Evil 2, ma è difficile che il titolo torni a mostrarsi a breve, nonostante Ubisoft abbia confermato recentemente che il gioco è in piena lavorazione.