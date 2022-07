Beyond Good & Evil 2 non è morto: “È in fase di sviluppo attivo”, conferma Ubisoft

Beyond Good & Evil 2 è ancora vivo ed ancora in fase di sviluppo attivo. La notizia proviene da Stephen Totilo, giornalista di Axios, il quale ha riferito che Ubisoft ha menzionato il gioco durante il suo meeting annuale con gli azionisti. Stando a quanto riportato, la compagnia avrebbe citato Beyond Good & Evil 2 nella lista dei giochi annunciati in piena fase di sviluppo.

For those wondering, Ubisoft mentioned Beyond Good & Evil 2 today during the Q&A of its annual meeting (no surprises, all resolutions passed). The company included it in a list of announced projects that are in active development. It's still alive https://t.co/fWjYNDh1PK — Stephen Totilo (@stephentotilo) July 5, 2022

Un elemento che conferma come il gioco sia in realtà ancora vivo e vegeto, nonostante i silenzi prolungati e lo sviluppo travagliato. Il gioco è stato originariamente presentato durante l’E3 2017 e dopo l’annuncio iniziale si è mostrato in maniera più approfondita solo con un video di gameplay durante l’E3 del 2018.

Dopodiché il gioco è letteralmente scomparso dai radar. Negli ultimi anni si è parlato di come il gioco soffrisse di una mancanza direzione creativa dall’inizio dello sviluppo. Una crisi che è stata aggravata dalla partenza del lead designer Michael Ancel nel settembre 2020.

Nonostante l’assenza di notizie riguardo al gioco, Ubisoft ha sempre confermato come Beyond Good & Evil 2 fosse in piena lavorazione. Proprio ieri, la compagnia francese ha annunciato l’arrivo di un nuovo Ubisoft Forward, previsto per il 10 settembre 2022. Che sia la volta buona per ricevere qualche informazione più approfondita sul gioco? Non ci resta che attendere.