Xbox Games Showcase: data dell’evento svelata ufficialmente

In concomitanza con l’annuncio della data d’uscita di Starfield, Microsoft ha annunciato anche quando si terrà l’Xbox Games Showcase. L’evento si svolgerà l’11 giugno 2023, la stessa data in cui si terrà lo Starfield Direct. Lo showcase Xbox precederà dunque l’evento tutto dedicato al GDR Bethesda già annunciato qualche settimana fa.

Quello dell’11 giugno si prospetta dunque un evento senza dubbio corposo. Non abbiamo ancora info su orario e durata dello show, ma è probabile che assisteremo come sempre ad uno show di 50-60 minuti con novità e annunci relativi ai titoli in uscita nei prossimi mesi su Xbox. Inoltre, è probabile che anche quest’anno si terrà nuovamente anche l’Xbox Games Showcase Extended con approfondimenti ed interviste riguardanti i titoli mostrati durante l’evento principale, ma per averne conferma dovremo attendere una comunicazione ufficiale.

Per quanto riguarda, invece, lo Starfield Direct sappiamo che avremo modo di assistere finalmente ad una presentazione più approfondita del gioco con nuovi dettagli e nuove sequenze di gameplay. In effetti, il gioco non viene mostrato ormai da mesi e nonostante tutte le info rilasciate dal team anche con la pubblicazione dei diversi video-diari, è tempo di saperne di più. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S.