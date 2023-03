L’E3 2023 è stato cancellato, arriva la conferma ufficiale

A conferma degli ultimi rumor emersi nei giorni scorsi in rete, l’E3 2023 è stato cancellato. A riportare la notizia è stata IGN USA che ha riferito di aver ricevuto diverse testimonianze in merito ad una mail che Reedpop ha inviato a tutti i suoi dipendenti per informarli dell’avvenuta cancellazione dell’evento.

All’interno del messaggio, che è stato girato alla redazione di IGN, si leggono quelle che sono le motivazioni che hanno portato a tale decisione. In sostanza,”l’edizione 2023 non è riuscita a radunare le forze necessarie per dare vita ad una fiera dalle dimensioni sufficienti da avere un impatto sull’industria videoludica”

The ESA announced today that this year's E3 has been canceled. The event was supposed to be held from June 13-16 at the LA Convention Center and would have been the first in-person E3 event since 2019. For more info: https://t.co/VQOQqHj1zG pic.twitter.com/Z5Fst7xMPa — IGN (@IGN) March 30, 2023

Ricordiamo, infatti, che dopo l’uscita di scena delle tre big dell’industria, Sony, Microsoft e Nintendo, anche tantissime altre compagnie avevano scelto di non partecipare all’edizione di quest’anno tra cui anche Ubisoft, SEGA, Tencent, Devolver Digital e altri.

Ricordiamo che l’edizione 2023 si sarebbe dovuta svolgere dal 16 al 23 giugno 2023 con conferenze in loco ed eventi streaming. Nonostante i fan lamentino da tempo un calo di tono nella manifestazione e un drastico ridimensionamento nei contenuti, questa nuova edizione restava comunque molto attesa dopo due edizioni cancellate causa Covid e una realizzata totalmente in digitale. Insomma, il futuro dell’E3 continua ad essere molto incerto e forse dovremmo iniziare a pensare che un E3 non esisterà più, o per lo meno non nella forma che ben conosciamo.