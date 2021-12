POCO M3: un telefono esplode in India, partono le indagini

Un POCO M3 si è letteralmente carbonizzato nel territorio indiano, le indagini della compagnia che faranno chiarezza sul tutto non si sono fatte attendere.

Come da poco ufficializzato, in India un dispositivo POCO M3 è letteralmente esploso, finendo carbonizzato, come svelato sulla piattaforma di Twitter solamente qualche giorno a dietro.

Nonostante i molti test che vengono effettuati dalle compagnie, è quasi normale al giorno d’oggi che di tanto in tanto un dispositivo abbia problemi, anche se questa volta la situazione è davvero grave, e sembra anzi che sarebbe potuta addirittura risultare alquanto pericolosa per il proprietario.

Il tutto è stato purtroppo cancellato, ma nelle foto emerse si vede come del retro del telefono sia rimasto ben poco, visto che tutta la scocca è letteralmente carbonizzata, il che rende quindi il dispositivo inutilizzabile con assoluta certezza.

POCO ha risposto ufficialmente alla questione, spiegando quali saranno i prossimi provvedimenti che verranno presi, trovate qui di seguito quanto riportato sulle pagine di Gizmochina:

A POCO India, la sicurezza dei clienti è la cosa più importante e prendiamo casi come questi in maniera estremamente seria. A questo punto, il nostro team ha contattato il cliente preoccupato non appena il problema è stato rilevato e sta aspettando che visiti il centro più vicino. Siamo tenuti a esaminare il problema nel dettaglio, ed estendere il nostro supporto al consumatore risolvendo il tutto con priorità. Tutti i nostri dispositivi passano sotto vari livelli di controllo con test stringenti al fine di assicurarsi che la qualità dei dispositivi non sia compromessa sotto ogni singolo livello.

Staremo quindi a vedere come si evolverà la situazione non appena delle dichiarazioni ufficiali in seguito alle prime analisi che verranno effettuate da parte del reparto tecnico specializzato, che avranno modo di capire se si è trattato di un problema legato al singolo device, all’intera serie, o un accaduto derivato da un comportamento sbagliato del cliente.