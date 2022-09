Xiaomi potrebbe produrre lo smartphone con la ricarica più veloce di sempre

Xiaomi ha condotto una serie di test con Xiaomi 11 Ultra e attualmente fornisce una carica di 200 W sul mercato globale. Utilizzando questa velocità di ricarica, lo smartphone è passato completamente da 0 a 100 in circa 8 minuti. Una ricarica rapida in grado di fornire 210 W di elettricità ha appena ricevuto la certificazione dal colosso ed è probabile che l’azienda abbia già infranto la barriera degli 8 minuti e non debba fare altro per raggiungere un altro traguardo.

Dal momento che il caricabatterie ha ottenuto la certificazione, potrebbe davvero essere immesso sul mercato. È del tutto incerto se Xiaomi includerebbe questo caricabatterie in uno smartphone, e con questo tipo di velocità di ricarica, è possibile immettere energia sufficiente in un breve periodo di tempo negli smartphone per durare diverse ore.

Gli 8 o 7 minuti di cui parliamo sono per batterie da 4.000mAh, quindi con dimensioni maggiori, questi tempi potrebbero cambiare. È più saggio utilizzare batterie più piccole con questo tipo di velocità di ricarica, dal momento che pochi minuti di carica durerebbero per diverse ore.

Questa nuova velocità di ricarica potrebbe essere nei piani di Xiaomi per i prossimi smartphone. Xiaomi 13 o Xiaomi 13 Ultra sembra essere il dispositivo di fascia alta più vicino e ha il potenziale per stabilire un record per la velocità di ricarica.