L’Isola Dinamica arriva anche su Xiaomi grazie a uno sviluppatore della MIUI

Una delle caratteristiche dell'Apple iPhone 14 è il tema Isola Dinamica, ed ora il nuovo tema ha ora trovato la sua strada anche in uno smartphone Xiaomi.

Il tema Isola Dinamica su iPhone 14 nasconde essenzialmente l’alloggiamento della fotocamera a forma di pillola e fornisce informazioni su notifiche, chiamate, timer, associazione Bluetooth e altro. Uno sviluppatore dei temi della MIUI ha implementato con successo la versione Android.

È stato inoltre rilasciato un breve video che illustra in dettaglio il funzionamento dell’Isola Dinamicasullo smartphone Android, la versione Android di Apple Theme si chiama Grumpy UI ed è ancora disponibile solo nella versione cinese e contiene anche una sezione “In riproduzione” nel software MIUI. Il video mostra che il tema è stato in grado di nascondere la fotocamera selfie stenopeica nell’angolo quando l’isola viene espansa.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

Sebbene Xiaomi finora taccia sulla nuova funzionalità, gli sviluppatori del tema affermano che l’aggiornamento è ancora in fase di revisione, in quanto l’interfaccia utente Grumpy, se approvata, sarà nell’archivio dei temi MIUI. Sebbene l’utilità di una copertura del tema della fotocamera a forma di pillola non sia molto comune con i dispositivi Android, sarà interessante vedere se Xiaomi approverà la funzionalità.

Pochi smartphone Android sono dotati di tacche a forma di pillola, ma il tema Android in stile Isola Dinamica potrebbe essere disponibile un giorno, e vedremo quindi se Xiaomi attingerà alla funzione.