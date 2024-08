Preparate il vostro party di Dungeons & Dragons a salvare il multiverso da un famigerato villain in Vecna: L'Alba della Rovina.

Preparate il vostro party a salvare il multiverso da un famigerato villain in Vecna: L’Alba della Rovina, l’avventura di Dungeons & Dragons disponibile dall’8 novembre in Germania, Francia, Italia e Spagna, dopo essere uscita recentemente in inglese. Il lich Vecna sta intessendo un rituale atto a eliminare il bene, cancellare gli Dei e sottomettere tutti i mondi.

In questa avventura di alto livello per personaggi 10-20, i Dungeon Master e i giocatori potranno esprimere al massimo il loro potenziale e viaggiare attraverso luoghi memorabili, a partire dai Forgotten Realms, prima di avventurarsi attraverso Planescape, Spelljammer, Eberron, Ravenloft, Dragonlance e Greyhawk, mentre corrono contro il tempo per salvare l’esistenza dalla distruzione. Guidati da alleati leggendari che i fan riconosceranno dalla lore di D&D, nella loro quest i giocatori potranno affrontare 30 nuovi terrificanti mostri provenienti da tutto il multiverso.

Scoprite di più sul ritorno ai luoghi familiari, con Amanda Hamon (Senior Designer).

Ecco un approfondimento sui nuovi mostri che i giocatori incontreranno, con Ron Lundeen (Game Designer).

Il background di Vecna, con Chris Perkins (Game Design Architect), Amanda Harmon (Senior Designer) e Makenzie De Armas (Game Designer).