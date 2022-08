Xiaomi Mix Fold 2 verrà svelato un giorno dopo i pieghevoli Samsung

Questa settimana gli amanti degli smartphone pieghevoli si troveranno ad avere a che fare con pane per i loro denti, visto che come annunciato in via ufficiale gli Xiaomi Mix Fold 2, i nuovi dispositivi pieghevoli del colosso cinese, verranno rilasciati nel corso della settimana appena dopo l’evento Unpacked di Samsung.

Nel corso della nuova presentazione il colosso avrà modo di annunciare vari dettagli per i propri dispositivi, con anche i Galaxy Watch e non solo attesi, ed è di sicuro alquanto strano che Xiaomi abbia deciso di porre il suo evento proprio davanti a quello del noto gigante sudcoreano, il quale in genere dominando il mercato dei pieghevoli catalizza l’attenzione del pubblico su di sé.

Dopo mesi di rumor in ogni caso la conferma del nuovo Mix Fold 2 è arrivata in via ufficiale da parte della compagnia, che si troverà ad avere a che fare anche con i Razr 2022 di Motorola che stanno per venire presentati.

Al momento non sappiamo molto in merito ai Mix Fold 2 di Xiaomi, ma quanto emerso è che questi sfrutteranno gli Snapdragon 8+ Gen 1 e un display AMOLED E5 di Samsung da 2520×1080 pixel con 120 Hz di refresh rate, offrendo fino a 1 TB di memoria di archiviazione e fino a 12 GB di RAM.