Black Shark 5S e 5S Pro: svelate le presunte specifiche tecniche

Digital Chat Station ha rivelato che almeno 13 nuovi flagship che arriveranno in questo mese e le prove stanno emergendo ovunque tramite i leak. Xiaomi, OnePlus, Lenovo, Motorola e ASUS stanno preparando nuovi prodotti per il mese di luglio e quest’ultimo rivelerà il ROG Phone 6 che sarà il primo smartphone da gioco con SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Tuttavia, non sarebbe l’unico per molto tempo poiché Black Shark si starebbe muovendo per introdurre Shark 5S e 5S Pro. Oggi torna il tipster Digital Chat Station con alcune specifiche preliminari per i due dispositivi.

Secondo il tipster, Black Shark 5S e 5S Pro saranno dotati di un display OLED da 6,67 pollici con tecnologia touch screen, dovrebbe avere una risoluzione Full HD+ e un foro allineato al centro per la camera, la frequenza di aggiornamento non è menzionata nei leak, ma a quanto pare l’azienda punterà alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz. ASUS, d’altra parte, porterà una frequenza di aggiornamento di 165 HZ con il prossimo ROG Phone 6. Andando avanti, Black Shark 5S e 5S Pro offrirebbero il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ed anche una memoria SSD+UFS più veloce.

In termini di camera, Xiaomi Black Shark 5S conterrebbe una fotocamera principale da 64 MP, mente il modello più evoluto, ovvero il Black Shark 5S Pro invece una principale da 108 MP, entrambi i telefoni dovrebbero includere batterie da 4.790mAh con ricarica cablata da 120 W. Altre specifiche parlando di un motore dell’asse X, altoparlanti stereo e trigger da gioco magnetici. Xiaomi Black Shark 5S dovrebbe venire lanciato a fine settembre.

Sfortunatamente, questi dettagli sono tutto ciò che abbiamo in questo momento, ad ogni modo, il lancio non dovrebbe essere troppo lontano, e quindi, ci aspettiamo che i primi teaser inizino a comparire molto presto, e visto il tipo di prodotto di cui stiamo parlando, vale la pena notare che anche Lenovo Legion Halo è in cantiere con il SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Si unirà a ROG Phone e Black Shark per conquistare i videogiocatori mobile stando a quello che sappiamo.