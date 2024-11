Nel corso degli anni gli scienziati attraverso studi e ricerche hanno provato a dimostrare che così come gli umani ecco che anche gli scimpanzé sono in grado di tramandare delle complesse culture da una generazione all’altra. E tra le tante possiamo ad esempio menzionare quella legata all’utilizzo degli utensili. Se da una parte però la cultura degli uomini è cambiata nel tempo ecco che lo stesso non si può dire per quella degli scimpanzé che non sembrerebbe essere cambiata nello stesso modo.

Una teoria questa che gli scienziati impegnati nello studio di questi animali hanno contestato rivelando alcune tecnologie molto complesse degli scimpanzé. Questi sembrerebbero essere in grado di utilizzare in sequenza più strumenti per poter estrarre delle fonti di cibo nascoste.

I risultati dello studio sugli scimpanzé

Entrando nel dettaglio della questione possiamo dire che un recente studio condotto dall’Università di Zurigo ha messo in evidenza un particolare legato a tali comportamenti avanzati. Nello specifico secondo lo studio in questione i comportamenti posti sotto esame potrebbero essere stati tramandati e successivamente perfezionati da una generazione all’altra.

Gli studiosi hanno tracciato i legami genetici tra le diverse popolazioni di scimpanzé esistite in migliaia di anni. E per farlo si sono serviti di nuove scoperte legate al campo genetico. Il tutto l’unico obiettivo di riuscire a svelare quali sono gli elementi chiave che fanno parte della storia culturale degli scimpanzé.

E ancora per effettuare lo studio gli scienziati hanno raccolto alcune prove genetiche inerenti ad alcuni legami tra diversi gruppi di scimpanzé. E a proposito dei risultati ottenuti Andrea Migliano, autore dello studio ma anche professore di antropologia evolutiva presso l’UZH, si è espresso affermando: