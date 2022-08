Redmi Note 11T Pro sarà l’ultimo telefono Xiaomi con schermo LCD?

Il colosso cinese, Xiaomi, rilascia tantissimi smartphone ogni anno e negli ultimi tempi la popolarità dei display OLED è notevolmente aumentata. Questo sta lentamente cancellando l’uso dei display LCD e la maggior parte degli smartphone di punta ora è dotata di display OLED e anche i dispositivi di fascia media ora utilizzano questo schermo. Secondo recenti report, Xiaomi ha in programma di eliminare gradualmente l’uso dei display LCD e il dirigente del gruppo Xiaomi, Zhang Yu, ha dichiarato che il Redmi Note 11T Pro potrebbe essere l’ultimo telefono con schermo LCD.

Tuttavia, alcuni fan di Xiaomi non hanno accolto la notizia con entusiasmo, affermano che il marchio Redmi dovrebbe continuare il suo ritmo proprio come il modello dell’anno scorso. Senza dubbio, l’uso di display OLED significa che ogni smartphone diventerà più costoso, inoltre allo stato attuale, l’OLED è diventato gradualmente popolare nei modelli di fascia medio-alta e anche la serie Redmi Note ha iniziato a passare agli schermi OLED, come la serie Redmi Note 11, lasciando sempre meno spazio per l’LCD.

Lu Weibing, presidente di Xiaomi Group China e direttore generale del marchio Redmi, una volta ha affermato che i principi degli schermi OLED e LCD sono diversi, in quanto molte tecnologie OLED non possono essere tradotte in LCD e le risorse del settore si stanno orientando verso l’OLED, pertanto la maggior parte dei produttori non utilizza LCD.

Sul Redmi Note 11T Pro, Redmi ha appositamente personalizzato uno schermo LCD. Questo display LCD ha ottenuto la certificazione DisplayMate A+, ed è il primo schermo LCD ad alta frequenza di aggiornamento del settore ad ottenere la certificazione DisplayMate A+. È il miglior display LCD della storia, tuttavia dalle parole di Zhang Yu si evince che i modelli successivi della serie Redmi Note potrebbero non continuare a utilizzare schermi LCD.