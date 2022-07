MIUI 14: spunta la lista degli smartphone che dovrebbero aggiornarsi

Non sappiamo ancora quali saranno tutti gli smartphone che si aggiorneranno con la MIUI 14, ma una presunta lista è già emersa in rete.

In attesa di ricevere maggiori novità per quel che concerne la MIUI 14, la quale come di recente emerso sta venendo sviluppata da parte di Xiaomi, conosciamo già i device che dovrebbero aggiornarsi grazie al supporto del colosso, come spiegato da Xiaomiui e ripreso da GizChina.

Il noto leaker Digital Chat Station ha di recente avuto modo di approfondire la questione, parlando di come il debutto dei nuovi device sia vicino. Stando a quello che sappiamo, potremmo vedere il tutto ufficializzato già nel corso della giornata del 16 agosto 2022, ovvero il 12esimo anniversario della MIUI.

Ecco quindi le liste dei dispositivi Xiaomi che dovrebbero aggiornarsi grazie alla MIUI 14:

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi-13

Xiaomi-12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi-12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi-12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi-Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi-Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi-11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi-Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi-MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi-Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi-Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi-Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi-Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi-Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi-Pad 5 Pro 5G

Per quel che concerne invece gli smartphone Redmi troviamo:

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi-Note 11 SE

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T 5G

Redmi-Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi-Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi-Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi-Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi-Note 10T 5G

Redmi Note 10T Japan

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi-Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi-Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi-K50 Gaming

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi-K50S

Redmi K50S Pro

Redmi K40S

Redmi-K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40

Redmi-K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi-K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi-10C

Redmi 10A

Redmi 10 Power

Redmi-10

Redmi 10 5G

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi-10 (India)

Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime 2022

Redmi-10 2022

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi-Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi-Note 11T Pro+

Passando invece ai POCO abbiamo:XIAOMI POCO DEVICE:

POCO M2

POCO M2 Reloaded

POCO-M3

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO-M5

POCO M5s

POCO X4 Pro 5G

POCO-M2 Pro

POCO M4 Pro 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO-X3 NFC

POCO X3

POCO X3 Pro

POCO-X3 GT

POCO X4 GT

POCO F4

POCO-F3

POCO F3 GT

POCO C40

POCO-C40+

Ecco quindi i dispositivi che come spiegato da GizChina potrebbero non ricevere il nuovo aggiornamento:_