And Just Like That: il teaser trailer della serie revival di Sex and the City

HBO Max ha diffuso il teaser trailer di And Just Like That, la serie revival di Sex and the City, che arriverà sulla piattaforma il 9 dicembre. Nel filmato possiamo ritrovare le protagoniste Carrie, Miranda e Charlotte ancora insieme.

Il revival di Sex and the City è stato annunciato a gennaio, e si proporrà l’obiettivo di riportare sullo schermo i personaggi di Carrie di Sarah Jessica Parker, la Miranda di Cynthia Nixon, e la Charlotte di Kristin Davis, che si troveranno ad affrontare le situazioni portate dai loro cinquant’anni.

Nel cast del revival sono presenti anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson, e Evan Handler.

Il produttore esecutivo Michael Patrick King ha dichiarato:

Siamo entusiasti all’idea che attrici di grande talento si uniscano a questo revival di Sex and the City, ognuna di loro aggiungerà un qualcosa in più a questi nuovi personaggi ed alle storie che vogliamo raccontare.

