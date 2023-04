Harry Potter – La serie tv: i commenti di HBO e J. K. Rowling

Quello che è stato uno dei primi annunci della rinata piattaforma HBO Max (che dal 23 maggio sarà semplicemente “Max” come vi spieghiamo qui) sta spopolando in rete, al momento, l’hype di alcuni, la perplessità di tanti e la curiosità di (quasi) tutti: Harry Potter avrà un reboot ufficiale sotto forma di serie tv, che andrà in onda su Max nel prossimo futuro. L’annuncio, ad ogni modo, non svelava quasi nulla, se non l’intenzione di essere una trasposizione fedele. Arrivano ora i primi dettagli ufficiali in proposito.

La notizia è stata ufficializzata anche sul sito official di J. K. Rowling nonché su Wizarding World (ex Pottermore) che al momento reca i primi dettagli e commenti. La serie, come già detto, arriverà su Max negli States (e nei Paesi in cui il servizio sarà già attivo) mentre laddove lo sarà ancora sarà comunque distribuita (per l’Italia è naturale pensare a Sky, al momento, visti i trascorsi).

Il cast sarà (completamente, si immagina) rinnovato, e sarà “pieno di tutti i fantastici dettagli, gli amati personaggi e le location imponenti che abbiamo amato per oltre 25 anni. Ogni stagione sarà fedele ai libri originali” proponendo una nuova versione della storia che abbiamo amato nei precedenti otto film, che rimarranno comunque (naturalmente) disponibili e fondanti.

Il tutto sarà prodotto da Brontë Film and TV, con Neil Blair e Ruth Kenley-Letts che si uniscono a J.K. Rowling come Executive Producer.

Casey Bloys, chairman e CEO di HBO e HBO Max Content, ha così commentato:

Siamo deliziati di dare al pubblico l’opportunità di scoprire Hogwarts in un modo tutto nuovo. Harry Potter è un fenomeno culturale ed è chiaro che c’è ancora un tenace amore e un appetito riguardo al Mondo Magico. Insieme a Warner Bros. Television e a J. K. Rowling, questa nuova serie Max Original scenderà in profondità in ognuno di questi iconici libri che i fan hanno continuato ad amare per tutti questi anni.

Non manca neanche il commento della appena nominata Produttrice Esecutiva J. K. Rowling, chiaramente a bordo:

L’impegno di Max nel preservare l’integrità dei miei libri è per me molto importante, e non vedo l’ora di essere parte di questo nuovo adattamento, che permetterà un livello di profondità e dettaglio che si può avere solo con una serie televisiva di lungo corso.

E, nelle intenzioni, dovrebbe essere proprio così, con un piano decennale per creare una stagione per ogni libro. A quando le prime rivelazioni su showrunner e casting? Non molto presto, probabilmente.

