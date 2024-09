Gli appassionati di Harry Potter non vedono l’ora di potersi gustare la serie TV che tornerà ad esplorare l’universo narrativo di J.K. Rowling, ma, a quanto pare dovranno aspettare ancora un po’. Secondo quanto rivelato, per vedere i primi episodi sul piccolo schermo bisognerà attendere la fine del 2026 o l’inizio del 2027.

Questo è quanto ha dichiarato l’amministratore delegato di HBO parlando con il The Hollywood Reporter. Ecco le parole di Casey Bloys:

Stanno assumendo i capi dipartimento della produzione, e stanno facendo il casting. Posso dire che siamo partiti con il progetto. Abbiamo anche a lavoro sulla sceneggiatura Francesca [Gardiner] e Mark Mylod alla regia. Perciò mi sento molto, molto felice ed entusiasta di ciò che sta venendo fuori. Ad oggi è troppo presto per fissare una data per l’inizio delle riprese. Per quanto riguarda il debutto del progetto si parla della fine del 2026 o l’inizio del 2027.

Chi è coinvolto nella produzione di Harry Potter – La serie TV

Attualmente sono in corso i casting per i personaggi di Harry Potter, Hermione e Ron. La produzione cerca bambini che avranno tra i 9 e gli 11 anni ad aprile 2025, e che siano residenti nel Regno Unito o in Irlanda.

A scrivere la serie ci sarà Francesca Gardiner, mentre Mark Mylod farà da produttore esecutivo e dirigerà gli episodi della serie per HBO, assieme a Brontë Film and TV ed alla Warner Bros. Television. I produttori esecutivi saranno J.K. Rowling, Neil Blair, e Ruth Kenley-Letts of Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.