And Just Like: la serie tratta da Sex and The City rinnovata per una terza stagione

And Just Like That, la serie che riprende le storie di Sex and The City, è stata rinnovata per una terza stagione.

And Just Like That proseguirà il suo percorso sullo schermo, considerando che la serie TV tratta dall’universo narrativo di Sex and the City continuerà anche per una terza stagione.

La capo dei contenuti di Max, Sarah Aubrey, ha dichiarato sul rinnovo di And Just Like That:

Ci affidiamo ancora una volta allo showrunner Michael Patrick King e al suo magnifico team di scrittori, produttori, cast e troupe che continuano ad affascinarci, 25 anni dopo, con amicizie dinamiche e storie avvincenti. Non vediamo l’ora che il pubblico veda dove porterà la terza stagione le nostri newyorkesi preferite.

E Michael Patrick King ha aggiunto:

Siamo entusiasti di poter trascorrere ancora più tempo nell’universo di Sex And The City, raccontando nuove storie sulle vite di questi personaggi affabili e ambiziosi interpretati da queste attrici straordinarie. E proprio così… ecco che arriva la terza stagione.

Max ha anche rivelato che And Just Like That è la serie originale più vista, attualmente, sulla piattaforma streaming.