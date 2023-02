Agent Elvis: il teaser trailer della serie animata Netflix

Netflix ha appena condiviso il trailer della serie animata Agent Elvis, che vedrà la voce originale di Matthew McConaughey doppiare il re del rock’n’roll Elivs Presley. La serie verrà distribuita sulla piattaforma streaming a marzo.

Ecco il trailer.

Nella serie vedremo Elvis trasformarsi in una spia del Governo, per combattere le figure che tramano contro gli Stati Uniti. Il cartone trae spunto da una vicenda reale, che ha portato lo stesso Elvis a chiedere Richard Nixon di poter diventare una spia del Governo americano.

Agent Elvis è stato creato da Priscilla Presley e John Eddie. Mike Arnold farà da showrunner, capo sceneggiatore e produttore esecutivo assieme allo stesso Eddie, che farà anche da co-showrunner. McConaughey, Kevin Noel, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio, Ben Kalina, Jamie Salter, Corey Salter e Marc Rosen sono gli altri produttori esecutivi, assieme a Fletcher Moules.

Priscilla Presley ha dichiarato:

Da bambino Elvis desiderava diventare un supereroe per combattere il crimine, e questa serie lo trasforma in ciò che ha sempre desiderato. John Eddie ed io siamo entusiasti di poter lavorare con Netflix e con Sony Animation su questo fantastico progetto per mostrare a tutto il mondo una versione di Elvis completamente inedita.