Netflix ha diffuso la notizia che riguarda lo sviluppo di una serie animata sulla saga di Twilight. I romanzi di Stephanie Mayer arriveranno sul piccolo schermo in versione cartone. Il titolo della serie sarà Midnight Sun.

Il progetto era stato acquisito da Lionsgate Television nel 2023. All’epoca, il dirigente dello studio Michael Burns disse che la serie Midnight Sun sarebbe stata animata, ma dal progetto non è venuto fuori nulla di più. Ora, Netflix ha preso la palla al balzo ed ha deciso di sviluppare direttamente il progetto.

Sinead Daly è stato scelta per scrivere e produrre esecutivamente la serie animata. La Meyer sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva insieme a Meghan Hibbett. Lionsgate TV sarà ancora coinvolta nel progetto tramite la produzione, ma si prevede che Netflix avrà il controllo sulla distribuzione della serie. Al momento non è stata indicata alcuna finestra di distribuzione per Midnight Sun.

Il successo di Midnight Sun

La storia di Midnight Sun è stata pubblicata nel 2020, e racconta la saga di Twilight dal punto di vista di Edward Cullen. Il libro è stato un successo tra i fan di lunga data di Twilight e tra i nuovi lettori YA. Per questo motivo si è deciso di portarlo anche sullo schermo.

Da ricordare che Twilight ha avuto una saga cinematografica con protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart, che è arrivata al cinema tra il 2008 ed il 2012. Nel complesso la saga ha incassato oltre tre miliardi di dollari.