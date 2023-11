Twilight: la regista propone Jacob Elordi e Jenna Ortega per il reboot. Sono gli attori adatti?

Per la serie reboot di Twilight la regista Catherine Hardwicke ha proposto Jacob Elordi e Jenna Ortega come protagonisti. Sono gli attori più adatti per il progetto?

La regista Catherine Hardwicke, che ha realizzato il primo film su Twilight, ha di recente espresso un parere favorevole sull’idea di vedere come protagonisti della serie reboot in lavorazione gli interpreti Jacob Elordi e Jenna Ortega. Si tratta degli attori giusti per il progetto giusto?

Riguardo a Jacob Elordi la regista ha dichiarato:

Lui è un attore fantastico, sarebbe l’Edward perfetto dei tempi di oggi.

Mentre riguardo a Jenna Ortega ha dichiarato:

Ci sarebbero molte giovani attrici adatte per il ruolo, e credo che Jenna Ortega sarebbe fantastica per il ruolo di Bella.

Il casting è un qualcosa di molto delicato, e la stessa Catherine Hardwicke ha parlato di come ci fossero dubbi per l’ingaggio di Robert Pattinson all’epoca.

Quando è venuto a casa mia per presentarsi- ha dichiarato- aveva una frangia nera, ed era un po’ fuori forma perché andava sempre nei locali. L’ho guardato con attenzione, dovevo capire se potesse funzionare sullo schermo, oltre che dal vivo. Ricordo che dallo Studio di produzione mi dissero: ‘Pensi di poter far sembrare bello questo ragazzo?’. E risposi: ‘Sì, lo penso. Avete visto i suoi zigomi? Stiamo facendo un restyling ai capelli e tutto il resto, inizierà ad allenarsi e sarà bellissimo.’ All’inizio non credevano al fatto che potesse funzionare per la parte di Edward.

Jacob Elordi e Jenna Ortega adatti per il reboot?

Per quanto riguarda Jacob Elordi e Jenna Ortega stiamo parlando, invece, di due attori super lanciati. Jacob Elordi si è distinto per i suoli ruoli in Euphoria, ed in Priscilla, in cui interpreta Elvis Presley. Elordi sembra essere stato vicino anche al ruolo di protagonista in Superman: Legacy. Ma l’attore avrebbe rifiutato il provino perché avrebbe giudicato il film troppo “dark”.

A questo punto verrebbe da chiedersi se una saga come quella di Twilight potrebbe essere troppo dark per un attore come Elordi. E, considerando il tema vampiresco, anche questo progetto potrebbe non interessare all’interprete.

Non si sottrarrebbe all’atmosfera oscura di Twilight un’attrice come Jenna Ortega, che, invece, è divenuta una sorta di reginetta dei progetti dark. E questo considerando che la Ortega è diventata un simbolo del franchise di Twilight, ed ha assuto uno status iconico per la sua interpretazione di Mercoledì nella serie di Netflix.

La Ortega ha dovuto rinunciare a comparire nel progetto su Scream 7, a causa dei conflitti con le riprese di Mercoledì 2, la seconda stagione della serie Netflix, che verrà girata nel periodo primaverile.

Per questo motivo bisognerebbe valutare gli impegni sul set della Ortega, e capire se, eventualmente, l’attrice potrebbe prestarci anche ad un progetto impegnativo come una serie reboot su Twilight.

Ricordiamo che la lavorazione del progetto è stata annunciata lo scorso aprile per Lionsgate Television. Successivamente non sono stati diffusi altri particolari sul telefilm, ma, considerando che da maggio sono iniziati gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood, solo ora la macchina produttiva si sta rimettendo in moto.

In attesa di nuovi sviluppi vi chiediamo se Jenna Ortega come Bella e Jacob Elordi come Edward potrebbero convincervi in una serie reboot su Twilight.