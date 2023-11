Scream 7: Jenna Ortega e Melissa Barrera fuori dal progetto. Quale futuro per il franchise?

Con Jenna Ortega e Melissa Barrera che non faranno più parte del cast di Scream 7, quali prospettive si aprono per il franchise?

Per motivazioni diverse si è da poco appreso che Jenna Ortega e Melissa Barrera sono fuori dal cast di Scream 7. Con le protagoniste degli ultimi due film della saga che non sono più interne al progetto, viene da chiedersi quale sarà il futuro del franchise.

Melissa Barrera è stata licenziata da Scream 7 a causa dei suoi commenti pro-Palestina. In particolare è stato messo in risalto un intervento in cui l’attrice ha paragonato la striscia di Gaza ad un campo di concentramento.

Spyglass ha, successivamente, diffuso questo comunicato:

Abbiamo tolleranza zero nei confronti dell’antisemitismo o dell’incitamento all’odio in qualsiasi forma, compresi i falsi riferimenti al genocidio, alla pulizia etnica, alla distorsione dell’Olocausto o qualsiasi cosa che oltrepassi palesemente il limite dell’incitamento all’odio.

A questo comunicato, la stessa Barrera ha replicato con le seguenti parole:

Credo che un gruppo di persone NON rappresenti la leadership, e che nessun organo di governo dovrebbe essere al di sopra delle critiche. Prego giorno e notte perché non ci siano più morti, e per una coesistenza pacifica. Continuerò a parlare apertamente a favore di coloro che ne hanno più bisogno, e a sostenere la pace e la sicurezza, i diritti umani e la libertà. Per me il silenzio non è un’opzione.

La situazione che riguarda Jenna Ortega non è legata, invece, alle controversie politiche, considerando che gli impegni che non permetteranno all’attrice di presentarsi sul set di Scream 7 sono legati alla produzione della seconda stagione di Mercoledì (che inizierà in Irlanda nel periodo primaverile).

Lo sciopero degli attori di Hollywood, che si è concluso da poco, ha creato, e creerà probabilmente, diversi problemi per quanto riguarda le produzioni americane, considerando che il 2024 vedrà ricominciare o iniziare da zero diversi film e serie TV.

Anche un’altra produzione in cui è coinvolta Jenna Ortega, come Beetlejuice 2, ha subito ricominciato i lavori sul set, dopo che si è concluso lo sciopero degli attori.

Quale futuro per la saga di Scream?

Ma, con le due protagoniste degli ultimi film della saga di Scream fuori dai giochi, come proseguirà il franchise?

Nelle ultime ore in molti hanno fatto il nome di Neve Campbell, che ha deciso di non partecipare più ai film di Scream dopo aver ricevuto un’offerta per Scream 6 che, secondo quanto riferito dalla stessa interprete, non sarebbe stata adeguata al suo peso all’interno della saga.

Ma, sempre nelle ultime ore, la stessa Neve Campbell è tornata a parlare di Scream, giudicando così l’ultimo titolo del franchise:

Penso che sia ben fatto, e che ci siamo un cast potente. Non auguro a questi film cattive cose. Volevo che Scream 6 fosse bello. Non riesco a pensare: ‘Spero che faccia schifo, spero che non vada bene.’ Ho a cuore tutte le persone coinvolte, ma c’è qualcuno al vertice che pensa solo ai soldi, e questa è la loro prerogativa.

Considerando le ultime parole di Neve Campbell, i dissapori tra lei e la produzione non sarebbero ancora stati colmati. Ma, la necessità di avere nomi importanti all’interno del progetto potrebbe portare Spyglass a cercare di ricucire i rapporti, facendo, magari, un’offerta economica ritenuta all’altezza dalla stessa Neve Campbell.

Nel frattempo, la sceneggiatura di Scream 7 dovrà essere completamente ricreata senza Jenna Ortega e Melissa Barrera. Il regista del progetto, Christopher Landon, ha dichiarato:

Fa tutto schifo, smettetela di urlare. Non è stata una mia decisione.

Certo è che, a questo punto, il franchise di Scream sembra ritrovarsi in una situazione di grande difficoltà. E dopo essersi rimesso in sesto dopo la morte di Wes Craven, grazie alle visioni dei registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, ora occorrerà pensare ad una strategia per riuscire a mantenere in piedi una delle saghe horror più importanti degli ultimi decenni.