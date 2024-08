Online è stato annunciato lo sviluppo di una serie sequel di John Wick. L’annuncio è stato accompagnato da alcuni dettagli importanti: tra questi c’è il coinvolgimenti sia di Chad Stahelski che di Keanu Reeves nella produzione. La serie sarà un sequel.

Per quanto riguarda Chad Stahelski, il suo coinvolgimento lo vedrà impegnato come produttore esecutivo ed anche come regista del primo episodio della serie. Mentre Keanu Reeves farà da produttore e supervisore. Non è stato, però, reso noto se parteciperà anche con il suo personaggio al progetto. Questa volta non si tratta di uno spin-off ma di un sequel che vede Keanu Reeves e Chad Stahelski coinvolti in fase di produzione. Nel progetto saranno lanciati dei nuovi personaggi.

La produzione s’incentrerà sulla storia del Grande Tavolo, ovvero l’organo di governo degli assassini. A scrivere la serie è stato chiamato Robert Levine.

Tutti i progetti legati a John Wick

Questa non è la prima produzione collaterale all’universo di John Wick, considerando che è stato già distribuito The Continental, un telefilm prequel ambientato negli anni Settanta. E poi, la prossima estate uscirà il lungometraggio John Wick Presents: Ballerina, con Ana De Armas impegnata come protagonista.

E così come The Continental, che incentra il suo percorso narrativo sul character di Winston Scott, anche un’altra serie in produzione dell’universo di John Wick sarà una sorta di standalone. Questa volta al centro dell’attenzione ci sarà il Caine di Donnie Yen.