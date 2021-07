Sex and the City: nel cast del revival anche Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury e Karen Pittman

Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury e Karen Pittman si uniscono al cast della serie revival dedicata a Sex and the City.

Arrivano nuovi nomi che si aggiungono al cast del revival di Sex and the City, che s’intitolerà And Just like that, e che avrà tra i suoi interpreti anche Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury e Karen Pittman. Sono stati rivelati anche i ruoli dei loro rispettivi personaggi.

Nel revival di Sex and the City Nicole Ari Parker (Empire, Soul Food) interpreterà Lisa Todd Wexley, una madre di tre ragazzi che abita a Park Avenue e che fa la documentarista; la Choudhury (Homeland, Blindspot) sarà Seema Patel, una ereditiera e broker di Manhattan; infine Pittman (The Morning Show, Marvel’s Luke Cage) sarà la dottoressa Nya Wallace, una brillante professoressa della Columbia.

Il produttore esecutivo Michael Patrick King ha dichiarato:

Siamo entusiasti all’idea che attrici di grande talento si uniscano a questo revival di Sex and the City, ognuna di loro aggiungere un qualcosa in più a questi nuovi personaggi ed alle storie che vogliamo raccontare.

Il revival di Sex and the City è stato annunciato a gennaio, e si proporrà l’obiettivo di riportare sullo schermo i personaggi di Carrie di Sarah Jessica Parker, la Miranda di Cynthia Nixon, e la Charlotte di Kristin Davis, che si troveranno ad affrontare le situazioni portate dai loro cinquant’anni.