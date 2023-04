And Just Like That…: teaser trailer della seconda stagione del sequel di Sex and the City

In esclusiva su Sky e NOW, a partire da giugno, la nuova stagione di And Just Like That..., serie sequel di Sex and the City.

Debutta a giugno, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, l’attesissima seconda stagione della serie Sky Exclusive And Just Like That…, nuovo capitolo del cult HBO Sex and the City. Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i nuovi episodi, di cui vi mostriamo il nuovo teaser trailer, vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

Fra il cast che ritorna nei nuovi episodi ritroviamo anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

I produttori esecutivi della serie sono Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Fra gli sceneggiatori, oltre a Michael Patrick King, anche Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky. Fra i registi della nuova stagione lo stesso King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young e Julie Rottenberg.

La serie HBO “Sex and the City” è stata creata da Darren Star a partire dal romanzo “Sex and the City” di Candace Bushnell, ed è andata in onda per sei stagioni dal 1998 al 2004, per poi avere due film sequel nel 2008 e 2010 e una serie prequel, The Carrie Diaries, dal 2013 al 2014.

