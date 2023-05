Special OPS: Lioness, prime immagini della serie Paramount+ con Nicole Kidman e Zoe Saldaña

Paramount+ presenta le prime immagini in anteprima dell’attesissimo thriller di spionaggio Special OPS: Lioness. La serie originale, ideata dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan, ha come protagonisti l’attrice e produttrice esecutiva Zoe Saldaña, la vincitrice dell’Oscar e produttrice esecutiva Nicole Kidman, Laysla De Oliveira, nonché il premio Oscar Morgan Freeman. Special OPS: Lioness è prodotto da MTV Entertainment Studios e 101 Studios in esclusiva per Paramount+.

Special OPS: Lioness si basa su un programma realmente esistito e segue le vicende di Cruz Manuelos (De Oliveira), una giovane Marine dal carattere rude ma appassionato, reclutata per unirsi al Lioness Engagement Team per aiutare a distruggere un’organizzazione terroristica dall’interno. Saldaña interpreterà Joe, la responsabile del programma Lioness incaricata di addestrare, gestire e guidare le sue operatrici sotto copertura.

Special OPS: Lioness avrà come protagonisti principali anche Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur e Hannah Love Lanier, mentre il candidato all’Emmy Award Michael Kelly avrà un ruolo ricorrente. I produttori esecutivi della serie sono Taylor Sheridan, David C. Glasser, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, Geyer Kosinski, Michael Malone e John Hillcoat. La serie è l’ultima aggiunta al crescente programma curato da Sheridan su Paramount+, che comprende 1923, 1883, Mayor of Kingstown e Tulsa King, oltre alle prossime serie Lawmen: Bass Reeves e Land Man.

