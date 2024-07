A distanza di due anni dall’uscita della prima stagione, la piattaforma streaming Paramount+ ha deciso di non rinnovare la serie su Halo, che perciò si ferma dopo la seconda stagione.

Ecco il comunicato:

Paramount+ conferma che Halo non andrà avanti con una terza stagione. Siamo estremamente orgogliosi di questa serie che è stata un progetto ambizioso, e vorremmo ringraziare i nostri partner Xbox, 343 Industries e Amblin Television, insieme allo showrunner e produttore esecutivo David Wiener, ai suoi colleghi produttori esecutivi. Un ringraziamento, in particolare, va anche all’intero cast guidato da Pablo Schreiber che ha vestito i panni di Master Chief, ed allo straordinario gruppo di lavoro per tutto il loro contributo. Auguriamo a tutti il ​​meglio per il futuro.

Le case di produzione che hanno partecipato alla realizzazione della serie attualmente si starebbero guardando intorno per trovare un nuovo distributore. 343 Industries ha affermato:

Apprezziamo i milioni di fan che hanno reso la serie su Halo un successo globale e siamo impegnati per ampliare l’universo di questa produzione in diversi modi nel futuro. Siamo grati ad Amblin e Paramount per la loro collaborazione, e per averci supportato con l’idea di portare il nostro vasto universo fantascientifico agli spettatori di tutto il mondo.

Halo: La trama della seconda stagione

La seconda stagione di Halo è stata distribuita lo scorso febbraio. Questa è la sinossi: