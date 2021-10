MediaTek 2000 riuscirà a sbaragliare i prossimi Snapdragon?

Mentre è atteso l’arrivo del tanto chiacchierato SoC Qualcomm Snapdragon 898, che dovrebbe essere confermato entro la fine dell’anno per qualche smartphone high-end non ancora precisato, l’azienda competitor diretta nel mondo dei System on a Chip non ha deciso di starsene con le mani in mano. Parliamo ovviamente di MediaTek, che come emerso di recente è anch’essa al lavoro sulla nuova generazione di processor, che dovrebbero prendere il nome di Dimensity 2000, e arrivare su Android nel 2022.

A fornire ulteriori informazioni sulla questione è il più che noto leaker Digital Chat Station, particolarmente informato sulle novità legate al mondo della tecnologia, il quale ha spiegato che in realtà i primi SoC MediaTek Dimensity 2000 sono già in fase di test, e i risultati mostrano delle potenzialità davvero entusiasmanti. Parliamo di dispositivi che dovrebbero essere in grado di supportare la ricarica rapida fino a 100 W, un numero davvero enorme, nonché la risoluzione dello schermo 2K.

Attualmente, non è ancora stato specificato quali sono i produttori che hanno deciso di optare per i nuovi MediaTek Dimensity 2000 al posto degli Snapdragon, e c’è da dire che nel caso in cui si trattasse di un buon numero di aziende, MediaTek potrebbe avere modo di risultare molto più importante per la fascia high-end rispetto al competitor diretto. Attualmente Qualcomm regna infatti indiscutibilmente per i migliori dispositivi presenti sul mercato, e sicuramente un avversario così agguerrito potrebbe portare la compagnia anche a migliorare i propri prodotti.

Staremo a vedere nel corso dei prossimi mesi quali compagnie avranno modo di confermare il fatto di essere alle prese con dei SoC targati MediaTek, sperando ovviamente che non ci voglia molto prima di scoprire di più in merito a questi telefoni high-end potenzialmente davvero interessanti, di cui non abbiamo ancora alcun dettaglio.