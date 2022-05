Qualcomm svelerà i nuovi Snapdragon 7 Gen 1 e 8 Gen1+ nell’evento di maggio?

Come confermato da parte del CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, la giornata del 20 maggio risulterà particolarmente rilevante per la compagnia focalizzata nel mondo dei System on a Chip. Parliamo nello specifico di un nuovo evento di lancio che avrà modo di portare alla luce il debutto di diversi dispositivi, con verosimilmente anche novità di cui si discute ormai da tempo per quel che riguarda la linea della compagnia, la quale a quanto pare avrà modo di venire migliorata dall’arrivo di nuovi gioiellini.

Si parla nello specifico dello Snapdragon 7 Gen 1, di cui sono state da poco approfondite le specifiche tecniche e che dovrebbe contenere al suo interno 4 core A710 e e 4 A510, e anche dello Snapdragon 8 Gen 1+, del quale si è parlato anche per quel che riguarda un potenziale rinvio, ma che potrebbe avere comunque modo invece di venire annunciato e lanciato sul mercato da parte della compagnia nel giro di non troppo tempo.

Per quel che riguarda i gioiellini con cui i dispositivi in questione verranno lanciati, dovremo avere a che fare con l’Oppo Reno 8 per quel che riguarda lo Snapdragon 7 Gen 1, e con diversi altri device per lo Snapdragon 8 Gen 1, anche se non sappiamo ancora quale sarà il primo tra questi a venire annunciato in via ufficiale. Nello specifico, gli 8 Gen 1+ dovrebbero arrivare nei top di gamma Motorola Frontier 22, OnePlus 10 Ultra, Xiaomi 12 Ultra e del prossimo ROG Phone, tutti ancora misteriosi.

Non abbiamo ancora la conferma del fatto che saranno i due nuovi System on a Chip di cui si parla del tempo a venire annunciati, ma servirà aspettare ancora solamente qualche giorno al fine di scoprire maggiori novità sul tutto nel corso dell’evento ufficiale, sperando che la compagnia abbia davvero in serbo queste novità.