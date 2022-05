Snapdragon 8 Gen 2 potrebbe arrivare nel giro di poco tempo

Qualcomm ha di recente avuto modo di annunciare gli Snapdragon 8 Gen 1+, dei System on a Chip pensati al fine di migliorare le potenzialità della precedente lineup di SoC, con però ulteriori novità che sarebbero ormai pronte a presentarsi all’orizzonte nel giro di non troppo tempo. Abbiamo nello specifico che fare con un report del noto tispter Ice Universe, il quale ha parlato nello specifico degli Snapdragon 8 Gen 2, che dovrebbero a quanto pare a venire rilasciati nel corso del prossimo anno, continuando quindi il nome che la compagnia ha deciso di adottare quando ha rivisto dalle basi il suo brand.

Il processo utilizzato per i nuovi gioiellini dovrebbe essere quello di TSMC, con i consumi che sarebbero uno dei focus principali per quel che riguarda i nuovi dispositivi, con la compagnia che avrebbe intenzione quindi di lavorare molto questo specifico al tutto, al fine di rendere i gioiellini mobile atti a ridurre ancora di più la percentuale di batteria che si consuma in fase di utilizzo.

C’è da dire che al momento non abbiamo a che fare con alcun tipo di novità ufficiale per quel che riguarda i SoC in questione, con infatti Ice Universe che ha avuto modo di approfondire la questione in maniera solamente parziale, e ulteriori delucidazioni che dovrebbero presentarsi proprio grazie a Qualcomm nel corso dei prossimi mesi, dopo che di sicuro la compagnia avrà valutato anche i nuovi gioiellini pronti a raggiungere il mercato prima della fine dell’anno.

Parlando dei modem in ogni caso, è alquanto probabile che l’azienda opti per la soluzione dei Qualcomm Snapdragon X70, particolarmente completi per quel che concerne il 5G e di sicuro pronti anche a distanza di qualche mese dall’annuncio a offrire delle performance a dir poco ottime per i device.