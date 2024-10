Qualcomm è pronta a rivoluzionare il mercato degli smartphone premium con il suo nuovo chip Snapdragon 8 Elite, un’evoluzione che promette prestazioni significativamente superiori rispetto ai modelli precedenti. Le prime indiscrezioni, provenienti da una diapositiva trapelata su Videocardz, rivelano che il processore sarà dotato della CPU Oryon, già vista nei chip X Elite per laptop, e costruito con un avanzato processo a 3 nanometri. Questo salto tecnologico permetterà al chip di offrire prestazioni fino al 45% più veloci, sia in single-core che in multi-core, consumando il 27% di energia in meno rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3.

L’attenzione di Qualcomm è chiaramente orientata verso le capacità di intelligenza artificiale generativa, grazie a una NPU (neural processing unit) più potente, capace di elaborare il 45% più velocemente rispetto alla generazione precedente. Anche i gamer possono aspettarsi miglioramenti: le prestazioni nei giochi vedranno un incremento del 40%, consolidando Snapdragon 8 Elite come una scelta ideale per gli smartphone destinati al gaming avanzato. Secondo Videocardz, il chip raggiungerà una velocità massima di 4,32 GHz su due dei suoi core principali, mentre altri sei core opereranno a 3,53 GHz.

I primi benchmark confermano il potenziale di questo processore: secondo le fonti Smartprix e Onleaks, lo Snapdragon 8 Elite ha totalizzato un impressionante punteggio di 3.025.991 su Antutu, nettamente superiore rispetto ai 2,1 milioni dello Snapdragon 8 Gen 3. Questo lo posiziona come uno dei chip più potenti mai realizzati per dispositivi mobili.