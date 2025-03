Scansioni cerebrali rivoluzionano le credenze sullo sviluppo della memoria nei bambini

Un nuovo studio pubblicato su Science, affronta il delicato tema sulla memoria infantile, dimostrando così che le giovani menti formano veramente i ricordi. Anche se non è chiaro perché questi ricordi diventino così difficili da recuperare andando avanti nella vita.

“Sono sempre stato affascinato da questo misterioso punto vuoto che abbiamo nella nostra storia personale”, ha detto all’AFP Nick Turk-Browne, professore di psicologia a Yale e autore senior dello studio.

Memoria nei bambini: uno studio innovativo si focalizza sull’elaborazione dei ricordi

Per affrontare questo tema, il team di Turk-Browne ha utilizzato metodi che il suo laboratorio ha messo a punto nel corso degli anni: lavorare con le famiglie per incorporare ciucci, coperte e animali imbalsamati, tenere i bambini ancora con i cuscini e usare motivi di sfondo psichedelici per tenerli impegnati.

In tutto hanno partecipato 26 bambini. In primo luogo sono state mostrate immagini di volti, scene e oggetti. Dopodiché è stata presentata loro un’immagine vista in precedenza. “Quantifichiamo quanto tempo trascorrono a guardare la vecchia cosa che hanno visto prima, e questa è una misura della loro memoria per quell’immagine. Quello che possiamo concludere con precisione dal nostro studio è che i bambini hanno la capacità di codificare ricordi episodici nell’ippocampo a partire da circa un anno di età”. Queste le parole di Turk-Browne.

“L’ingegnosità del loro approccio sperimentale non dovrebbe essere sottovalutata”, hanno scritto i ricercatori Adam Ramsaran e Paul Frankland in un editoriale di Science di accompagnamento. Ad ogni modo, resta irrisolto quello che accade a questi primi ricordi. Magari non sono stati completamente consolidati nell’archiviazione a lungo termine, o forse persistono ma diventano di fatto inaccessibili.

Secondo alcuni risultati, ancora precoci e provvisori, questi ricordi potrebbero persistere fino all’età di circa tre anni prima di scomparire. Turk-Browne è particolarmente incuriosito dalla possibilità che tali frammenti possano un giorno essere riattivati più tardi nella vita.