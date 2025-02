Dopo tantissimi anni, è stato possibile decifrare una pergamena molto antica che purtroppo risultava essere bruciata e che fino a questo momento era considerata illeggibile. Ci riferiamo ad un manoscritto risalente all’epoca di Ercolano quando, per l’appunto, nel 79 d.C il Vesuvio ha eruttato distruggendo questa città e quella di Pompei. Questa pergamena è sempre stata custodita ma nessuno si era mai azzardato a toccarla poiché, a causa delle grandi bruciature, si sarebbe distrutta non appena sfiorata.

Grazie all’intelligenza artificiale e ad un’apparecchiatura in grado di scansionare il manoscritto a raggi X è stato possibile visionarlo in maniera virtuale. Al momento questa non risulta essere del tutto leggibile, ma diversi studiosi sono al lavoro per poter risolvere questo mistero. Qualche frase, infatti, appare molto più chiara di tutte le altre, ma gli esperti sono fiduciosi che con il tempo sarà possibile leggerla nella sua completa interezza.

Antico manoscritto: ecco in che modo è stato decifrato

A guidare il progetto Stephen Parsons, che ha saputo organizzare questi studi all’interno di un progetto ribattezzato per l’appunto Vesuvius Challenge. Questo non è infatti l’unico manoscritto che è stato ritrovato in questo sito e che testimonia quello che succedeva all’epoca della grande eruzione vulcanica del Vesuvio.

Molti di questi documenti sono andati persi perché sono stati aperti nonostante fossero bruciati ed è per questo che si sono frantumati in tantissimi pezzi. Diverse altre pergamene, invece, si trovano presso la biblioteca dell’Università di Oxford, ma non sono stati ancora aperte in quanto si aspetta l’arrivo di una tecnica efficace che ne consenta la lettura senza possibilità di danno. Grazie all’utilizzo dei raggi X è possibile utilizzare la luce per schiarire le macchie presenti sul manoscritto e poi ricostruirle in 3d, rendendo possibile la lettura.

L’intelligenza artificiale poi penserà al resto. Grazie a questa tecnologia, quindi, sarà sempre più facile ricostruire tutto quello che è stato dichiarato in questi manoscritti, il tutto senza perdere un pezzo di storia. Ancora una volta, un grande passo in avanti per l’uomo e per la scienza.