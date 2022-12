Il segreto di un manoscritto di Darwin vecchio di 157 anni

Il 24 Novembre è stato l'Evolution day, e proprio per questo scopriamo un segreto di Darwin tenuto nascosto per più di 150 anni

La Giornata dell’evoluzione, l’ Evolution day, un giorno che commemora la pubblicazione dell’Origine delle specie di Charles Darwin il 24 novembre 1859. L’opera fondamentale di Darwin è oggi considerata il libro di scienza più influente della storia e ha ispirato innumerevoli nuove discipline. In occasione del 163° anniversario della pubblicazione dell’Origine delle Specie, il progetto Darwin Online rende pubblico uno dei più eccezionali manoscritti di Darwin ancora in mani private e recentemente meso all’asta dalla casa d’aste Sotheby’s di New York. Ed è grazie a questa circostanza che viene svelato un piccolo mistero di Darwin.

Sotheby’s ha consultato lo storico della scienza John van Wyhe del Dipartimento di Scienze Biologiche della NUS (Università Nazionale di Singapore), e fondatore e direttore di Darwin Online, per comprendere questo documento unico. Quella che prima era considerata una pagina della bozza dell’Origine delle Specie, si è rivelata molto più interessante. Non si trattava di una pagina della bozza, ma di un documento richiesto da un tale di nome Hermann Kindt, redattore della rivista Autographicc Mirror, che pubblicava esempi di calligrafia di personaggi famosi. Kindt scrisse a Darwin nel 1865 per richiedere un brano scritto a mano e firmato, Darwin riprese un passo del suo libro Origine delle Specie.

Darwin scrisse un passo della conclusione dell’Origine delle Specie del 1861, p. 514:

“…Non è un’obiezione valida [a questa teoria dell’evoluzione] il fatto che la scienza non getti ancora alcuna luce sul problema ben più alto dell’essenza o dell’origine della vita. Chi può spiegare qual è l’essenza dell’attrazione di gravità? Nessuno ora si oppone a seguire i risultati conseguenti a questo sconosciuto elemento di attrazione; nonostante Leibnitz in passato abbia accusato Newton di aver introdotto ‘qualità occulte e miracoli nella filosofia’”.

Non una bozza, ma una valida obiezione

Essendo un brano dell’Origine delle Specie scritto di pugno da Darwin e con la sua rara firma per esteso, si tratta di un documento piuttosto raro. Ma perché Darwin ha scelto questo brano in particolare dalle 490 pagine del libro? Il dottor van Wyhe, ha trovato la risposta.

Poco dopo la pubblicazione del libro, ci furono molte obiezioni alla teoria di Darwin, soprattutto sulla sua teoria della “selezione naturale”. Proprio in quel periodo, Darwin lesse per caso una biografia di Isaac Newton in cui uno dei critici di Newton sosteneva che la sua legge di gravità non era reale, ma solo immaginaria: “qualità occulte e miracoli” inseriti nella scienza. Darwin fu ripagato con la stessa moneta. I suoi critici pensavano che la selezione naturale fosse una teoria improbabile e irreale.

Il giorno stesso in cui terminò la biografia, Darwin scrisse a un collega scienziato, dicendo che avrebbe usato questo esempio per rispondere ai critici in futuro. Quasi subito ebbe l’occasione di farlo, proprio con il passaggio inviato alla rivista, che poi aggiunse alla ristampa americana dell’Origine delle Specie, utilizzando la citazione di Newton. In seguito, il passaggio apparve nella terza e in tutte le successive edizioni del libro.

Ora si capisce perché Darwin scelse questo particolare passaggio da copiare per Kindt nel 1865, considerandolo una potente difesa della sua teoria dell’evoluzione per selezione naturale. Era come se Darwin dicesse: “Hanno accusato la legge di gravità di Newton di essere falsa e ora è accettata da tutto il mondo.

Darwin, aveva ragione: la sua teoria dell’evoluzione è oggi il fondamento di tutte le scienze della vita.

Questo manoscritto di Darwin, unico nel suo genere e trascritto con un’introduzione del dottor van Wyhe, è disponibile su Darwin Online.