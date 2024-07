Il segreto per non invecchiare viene custodito dagli squali della Groenlandia.

Il predatore più temuto del mare è anche uno tra gli esseri viventi più longevi. Parliamo degli squali della Groenlandia, scientificamente chiamati Somniosus microcephalus. Tutto procede a rilento nella vita dello squalo, e questo sembrerebbe essere un fattore a suo favore contro l’invecchiamento. Questi squali vivono fino ai 500 anni, la loro vita prevista è di circa 270 anni, ma se le condizioni lo permettono, possono raggiungere il mezzo millennio di vita.

I ricercatori stanno studiando questa specie per carpire il segreto contro l’invecchiamento e aumentare le aspettative di vita. Nell’ultimo secolo queste sono migliorate e la vita media è fino agli 80 anni l’uomo e 85 per le donne. Aumentando gli anni di vita di venti e trent’anni e anche di più se sussistono le condizioni di salute.

Il team di ricercatori che studia gli squali della Groenlandia ha evidenziato che il segreto potrebbe essere nell’attività metabolica di questi esseri. Uno studio approfondito su di loro, rivelando il mistero sulla loro vita incredibilmente lunga, potrebbe essere importante per la salute umana dal punto di vista cardiovascolare.

Ambiente freddo e minimo sforzo: il connubio del loro segreto

Sono anni che gli scienziati stanno studiando la vita di questi squali della Groenlandia. Loro pensano che il minimo movimento della vita quotidiana degli squali, unito alle temperature estremamente fredde in cui vivono, rappresentino le condizioni ideali per una vita longeva. Gli addetti allo studio però hanno deciso di approfondire maggiormente gli esiti della ricerca e capire qualcosa di più.

Sono state infatti eseguite delle analisi enzimatiche su tessuti muscolari degli squali, i quali dopo essere catturati, vengono liberati nuovamente in mare. La maggior parte delle volte inseriscono dei dispositivi elettronici per monitorare la loro vita, cosa fanno e quanto vivono.

Analizzando i tessuti di muscoli rossi degli squali di diverse età, hanno notato come non ci siano tante differenze. Ossia non hanno evidenziato una variazione importante tra le differenti età degli squali in esame, tra giovani e più anziani a livello di attività metabolica muscolare. Uno dei responsabili della ricerca ha affermato che suddetto elemento è importante, perché rispetto ad altre specie che invecchiano col trascorrere degli anni, tale condizione non si verifica negli squali della Groenlandia.