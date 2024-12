L’avocado è uno degli alimenti base della cucina moderna, lo si utilizza davvero in tantissimi modi. Si possono condire i toast, si può inserire nei frullati, nelle insalate. Il suo sapore è indiscutibilmente buono e va sottolineato anche che questo frutto è davvero un toccasana per la salute. È un alimento ricco di grassi sani e nello specifico grassi monoinsaturi che fanno tanto bene al cuore.

Ma non finisce qui, visto che si tratta di un ingrediente ricco di vitamine, tra cui la vitamina K, la vitamina E e diverse altre vitamine appartenenti al gruppo B, e poi sali minerali come magnesio e potassio. L’avocado contiene anche fibre ed ha tante proprietà benefiche, tra le quali quelle digestive. Ad ogni modo, nonostante questo frutto faccia bene alla salute, gli esperti hanno sottolineato il fatto che questo potrebbe essere al contempo pericoloso. Ma perché?

Un team di ricercatori ha fatto sapere che questo frutto potrebbe avere dei potenziali benefici per la salute dell’uomo, anche consumandolo giornalmente. Kristina Petersen professoressa associata di scienze nutrizionali e Penny Kris-Etherson, nota professoressa della Facoltà di Scienze Nutrizionali della Penn State University hanno voluto studiare gli effetti benefici e non di questo frutto.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Current Developmennts in Nutrition. I ricercatori hanno cercato di capire se includere l’avocado alla dieta quotidiana di una persona potesse in qualche modo avere degli effetti.

Abbiamo scoperto che i partecipanti che mangiavano un avocado al giorno aumentavano significativamente la loro aderenza alle linee guida dietetiche. In studi come questo, siamo in grado di determinare modi basati sul cibo per migliorare la qualità della dieta, ma sono necessarie anche strategie comportamentali per aiutare le persone ad aderire alle linee guida dietetiche e ridurre il rischio di malattie croniche.