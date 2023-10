Squalo preistorico: scoperta nuova specie con denti a forma di petalo

Un gruppo di paleontologi negli Stati Uniti ha annunciato la scoperta di una nuova specie di squalo preistorico appartenente al raro gruppo dei petalodonti, caratterizzati da denti a forma di petalo. Questa specie è stata chiamata Strigilodus tollesonae ed è stata identificata tramite resti rinvenuti nelle grotte del Parco nazionale di Mammoth Cave nel Kentucky. Gli studi indicano che questo squalo risale a circa 337 milioni di anni fa, durante il periodo del Carbonifero, un’epoca in cui i vertebrati terrestri erano ancora rari.

I petalodonti devono il loro nome al fatto che i loro denti assomigliano a petali, e sebbene questa caratteristica sembri insolita, questi denti si sono dimostrati altamente efficaci per cacciare una varietà di prede, tra cui lumache, bivalvi, piccoli pesci, meduse e invertebrati a corpo molle.

Strigilodus tollesonae è stato descritto come simile a una razza o a un pesce ratto, ed era solito cacciare negli antichi mari che ricoprivano gran parte degli attuali Stati Uniti. Questa scoperta è particolarmente interessante per i paleontologi dei vertebrati, poiché sono state identificate relativamente poche specie di petalodonti.

Gli studi hanno rivelato che la specie aveva una dentatura unica, caratterizzata da denti “a ventaglio” con un grande dente centrale e tre laterali disposti anteriormente per catturare e tagliare le prede. Questi denti erano adattati per tagliare, afferrare e schiacciare le vittime con precisione. La morfologia di Strigilodus tollesonae ricorda quella di condroitto moderne come le pastinache, con grandi pinne simili ad ali che conferivano all’animale un aspetto rotondeggiante.

L’ecosistema marino in cui vivevano questi antichi squali era notevolmente diverso da quello attuale e ospitava una varietà di predatori. Gli scienziati ritengono che i denti di Strigilodus tollesonae potessero anche servire come strumento difensivo, infliggendo ferite gravi agli aggressori con il suo morso.

Il nome della specie, “tollesonae,” è un omaggio a Kelli Tolleson, una guida del Parco nazionale di Mammoth Cave che ha contribuito in modo significativo alle ricerche sul campo e alla catalogazione dei reperti nelle grotte. La scoperta di questa nuova specie arricchisce ulteriormente il nostro quadro della vita marina nel Carbonifero, poiché si unisce a una lista di circa 70 specie di pesci preistorici che sono stati rinvenuti nello stesso periodo. Tuttavia, queste specie richiedono ancora ulteriori studi e preparazioni prima di essere completamente comprese.