Una scoperta davvero sorprendente è stata effettuata di recente in Cina da parte di un gruppo di paleontologi. Questi hanno identificato una specie nuova di dinosauro corazzato chiamata Huaxiazhoulong shouwen dal team guidato dall’Università dello Yunnan. Ma, cosa sappiamo su questo dinosauro? Secondo quanto affermato dal Newsweek è probabile che questo abbia avuto una lunghezza di circa 6 metri e un peso approssimativo di 3 tonnellate.

La caratteristica più importante e allo stesso tempo sorprendente invece è quella legata alla sua coda molto potente e allo stesso tempo simile ad una clava. Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che i dinosauri usassero tale coda proprio per distruggere chiunque provasse a sfidarli.

Alcune informazioni sul dinosauro corazzato scoperto in Cina

Parlando sempre del dinosauro scoperto in Cina possiamo affermare che questo apparteneva probabilmente alla famiglia degli Ankylosauridae. Una famiglia questa molto particolare che ha dominato la Terra in un periodo compreso tra il tardo Giurassico e il tardo Cretaceo. E quindi da 165 a 66 milioni di anni fa.

Secondo gli esperti questo potrebbe essere “il più grande anchilosauro mai trovato in Cina“. Anchilosauro è l’espressione che viene usata per indicare dei dinosauri quadrupedi dotati di placche ossee incastonate nella pelle. Ma non solo, questi erano anche dotati di arti molto forti in grado di sostenere tutto il loro peso.

Il fossile ritrovato in Cina svela anche altre caratteristiche molto particolari. La più importante e sorprendete è il sui ischio unico dotato di una forma davvero speciale grazie alla quale garantire una migliore inserzione dei muscoli.