L’uccello selvatico più vecchio, un albatros di nome Wisdom, ha deposto un uovo all’età di 74 anni, dopo aver trovato un nuovo partner all’inizio di quest’anno. Wisdom è stata identificata per la prima volta dai biologi dopo aver deposto un uovo nell’atollo di Midway nel 1956.

Poiché gli albatros non depongono le uova prima dei cinque anni, l’U.S. Fish & Wildlife Service stima che la sua età sia di almeno 74 anni. Ogni anno, a novembre, questa popolazione di albatros torna all’atollo di Midway, nell’Oceano Pacifico settentrionale, per trovare un compagno, dopo un’impressionante danza di corteggiamento.

L’U.S. Fish & Wildlife Service ritiene che Wisdom possa aver deposto 50-60 uova nel corso della sua vita, di cui 30 sono diventati pulcini. La dottoressa Beth Flint, biologa del Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti, ha spiegato:

Ogni anno che Wisdom ritorna, impariamo di più su quanto a lungo gli uccelli marini possono vivere e allevare pulcini. Il suo ritorno non solo ispira gli amanti degli uccelli di tutto il mondo, ma ci aiuta a capire meglio come possiamo proteggere questi graziosi uccelli marini e l’habitat di cui hanno bisogno per sopravvivere in futuro.