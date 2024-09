Eddie Hali è l’uomo più forte del mondo, con una forza semplicemente sbalorditiva. Ma cos’è che lo rende così incredibile? Gli scienziati della Loughborough University hanno deciso di voler scoprire i segreti della forza incredibile di Eddie che, lo ricordiamo, nel 2017 è stato eletto come l’uomo più forte del mondo. I ricercatori sono stati in grado di identificare i fattori che contribuiscono alla sua forza e questa conoscenza può aiutare le persone a migliorare le prestazioni muscolari.

La comprensione scientifica della forza muscolare è importante a causa del suo ruolo nelle prestazioni atletiche, nella prevenzione degli infortuni e nell’invecchiamento sano. Tuttavia, la nostra conoscenza dell’estrema forza umana è limitata.

Tom Balshaw della Scuola di Scienze dello Sport, dell’Esercizio e della Salute dell’Università

L’uomo più forte del mondo e i suoi muscoli

Grazie ad una serie di test, i ricercato hanno messo a confronto la struttura muscolare tendineale di Eddie con quella di vari atleti. La massa muscolare della parte inferiore del corpo di Eddie è risultata essere quasi il doppio di quella degli uomini non allenati, mentre i muscoli del polpaccio erano più grandi del 120%-202%. Inoltre, i quadricipiti di Eddie sono risultati essere grandi il doppio di quelli degli uomini non allenati.

Con Eddie, un uomo forte e campione di stacco, ci aspettavamo che i grandi muscoli coinvolti nell’estensione del ginocchio e dell’anca avrebbero mostrato il massimo sviluppo. Mentre questi muscoli erano certamente ben sviluppati, siamo rimasti sorpresi che il più grande sviluppo muscolare fosse quello dei muscoli lunghi e sottili delle “corde da ragazzo” che stabilizzano il bacino e la coscia. Ciò indica che questi muscoli stabilizzanti potrebbero essere più importanti per il sollevamento e il trasporto di carichi pesanti di quanto pensassimo in precedenza.

professor Jonathan Folland

Infine, i ricercatori hanno anche scoperto che i muscoli di Eddie, utilizzati per movimenti impegnativi, non erano così tanto grandi, mettendo in evidenza una differenza modesta rispetto a quelli degli uomini non addestrati.