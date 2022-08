Snapdragon 6 Gen 1 protagonista di alcuni leak

Qualcomm ha attraversato un processo di rebranding dei processori delle serie Snapdragon 800 e 700 e ha scelto nomi come Snapdragon 8 Gen 1 e Snapdragon 7 Gen 1; lo scopo dietro questo nuovo marchio è assicurarsi che diventi più facile da capire per gli utenti e che non ci sia confusione. Ora abbiamo la (quasi) conferma che Snapdragon 6 Gen 1 è il prossimo processore che arriverà, sostituendo la gamma Snapdragon 600, il che ha senso poiché Qualcomm ha deciso di passare a uno schema di denominazione più snello e coerente.

Snapdragon 6 Gen 1 dovrebbe arrivare presto e apportare alcuni enormi miglioramenti per i telefoni di fascia media, sulla base di un suggerimento di Evan Blass, abbiamo uno screenshot trapelato che mostra lo Snapdragon 6 Gen 1 in termini di specifiche e funzionalità.

Qualcomm non è un’azienda responsabile della divulgazione di tutti i dettagli della CPU per i chipset ed è per questo che Snapdragon 6 Gen 1 è elencato solo come CPU a 2,2 GHz nello screenshot, tuttavia, l’immagine in questione riesce comunque a fornire molti altri dettagli, per cominciare, si dice che Snapdragon 6 Gen 1 venga fornito con funzionalità di registrazione 4K HDR, e Il chipset sarà basato sul processo di fabbricazione a 4 nm.

Oltre a questo, pare che vi sarà un Hexagon Tensor Accelerator per un migliore apprendimento automatico, un modem Snapdragon X62 con supporto mmWave e sub-6GHz e la tecnologia di risparmio energetico Smart Transmit 2.0, la tecnologia Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, 120Hz a FHD+ insieme a Quick Charge 4 Plus. Tutte queste specifiche mostrano che Snapdragon 6 Gen 1 sarà un grande aggiornamento rispetto ai chipset della generazione precedente.