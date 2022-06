Snapdragon 8 Gen 2: Qualcomm avrebbe confermato la finestra di lancio

Non ci sono ancora dettagli ufficiali per quel che concerne il debutto dei SoC Snapdragon 8 Gen 2, con Qualcomm che però potrebbe aver anticipato il fatto che i gioiellini potrebbero venire rilasciati, e forse già inclusi in qualche dispositivo, prima che il 2022 sia finito. Come spiegato sulle pagine di Wccftech, si parla nello specifico di una finestra di lancio fissata al Q4 2022.

Si parla di un indizio relativo al Qualcomm Summit, nel corso del quale la compagnia potrebbe avere modo di fare chiarezza in merito ai propri dispositivi flagship in arrivo nel giro di qualche tempo, con il tutto che come sappiamo si terrà apparentemente dal 14 al 17 novembre.

In genere, i SoC di fascia alta vengono annunciati nel corso del primo giorno dell’evento, ed è di conseguenza possibile che i Snapdragon 8 Gen 2 si facciano vedere proprio nella data del 14 novembre, con novità di conseguenza per vari telefoni che potrebbero includere i gioiellini, come i chiacchierati Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro.

Potrebbero esserci dettagli anche per quel che concerne i successori degli Snapdragon 8cx 3, di cui non ci sono al momento nomi, anche se a quanto pare si tratterà di dispositivi in grado di competere con quanto visto con gli M1, con Qualcomm che ha parlato di come dovrebbe sfruttare l’acquisizione di Nuvia a tal proposito.