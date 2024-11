Sulle isole di Great Abaco, alle Bahamas, si trova una grotta blu, che pare abbia all’interno un vero e proprio tesoro. La grotta in questione è la Sawmill Sink e rappresenta una vera e propria finestra sull’era glaciale.

All’interno della Sawmill Sink è possibile trovare infatti un numero considerevole di fossili tutti ben conservati che ovviamente ci fanno rendere conto di quanto l’Isola di Great Abaco nel corso dei secoli sia cambiata. I ricercatori nel corso dei decenni si sono occupati di studiare e portare alla luce questo prezioso tesoro ed oggi si hanno tante informazioni al riguardo.

Blue Hole delle Bahamas nasconde segreti dell’era glaciale

Blue Hole è la grotta oggetto di studio di molti ricercatori che a partire dal 2005 hanno tentato di recuperare quanto più possibile il tesoro contenuto all’interno. A parlare è stato David Steadman, ovvero colui che ha curato lo studio, il quale ha riferito che ad oggi si tratta del sito più importante con cui ha avuto modo di lavorare in tutta la sua carriera.

I ricercatori hanno lavorato a lungo all’interno di questa grotta, ma cinque anni fa si è deciso di interrompere gli scavi, in seguito ad un uragano che ha completamente distrutta l’isola, portando via una intera collezione di fossili. I ricercatori non hanno potuto far altro che interrompere i loro studi. Per fortuna però, gli esperti erano riusciti, prima dell’uragano, a raccogliere una quantità immensa di fossili di Sawmill Sink, ma purtroppo ad oggi la maggior parte rimane sui fondali del mare.

Sawmill Sink si trova esattamente a 46 metri sotto il livello del mare. Nel 2005, un importante subacqueo Brian Kakuk aveva portato alla luce tanti gusci di tartaruga e teschi di coccodrillo che hanno delineato la storia di quell’isola. I ricercatori hanno anche ritrovato fossili di coccodrillo e tartaruga datandoli tra i 1.000 ed i 5.000 anni. La maggior parte di questi fossili e reperti si trovano all’interno del Nation Museum of the Bahamas/Antiquities, Monuments and Museum Corporation ad Abacao inaugurato nel mese di gennaio 2018.