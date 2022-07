Era glaciale, scoperta la misteriosa causa dell’ultima

Numerosi esperti di paleoclima sembra abbiano risolto i due grattacapi più famosi di tutti i tempi. Ecco la coppia dei misteriosi interrogativi. Da dove provengono le calotte dell’ultima era glaciale? E come è avvenuta la loro rapida crescita? Il bello è che tali risultati possono essere applicati anche ad altri periodi

glaciali storici.

L’ultima era glaciale ebbe inizio 116mila anni fa, quando un’enorme calotta glaciale coprì l’emisfero

settentrionale. Essa per crescere ha impiegato straordinariamente solo 10mila anni. Un risultato unico per

gli scienziati.

Il problema è che non sappiamo da dove provengano quelle calotte glaciali (in Scandinavia) e cosa le abbia causate ad espandersi in così poco tempo. Utilizzando sia le simulazioni dei modelli climatici che l’analisi dei sedimenti marini, dimostriamo che la formazione di ghiaccio nel Canada settentrionale può ostruire le porte oceaniche e deviare il trasporto di acqua dall’Artico al Nord Atlantico e questo a sua volta porta a una circolazione oceanica indebolita e a condizioni fredde al largo della costa della Scandinavia, che è sufficiente per iniziare a coltivare ghiaccio in quella regione.