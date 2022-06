Snapdragon 8 Gen 2 userà il processo a 4nm di TSMC?

Non è passato molto da quando Qualcomm ha portato sul mercato i SoC Snapdragon 8+ Gen 1, i quali sono riusciti a finire già all’interno di diversi dispositivi, con altri che di sicuro nel giro di qualche tempo si troveranno a offrire l’offerta leggermente migliorata del colosso rispetto agli 8 Gen 1. Al momento non ci sono molti dettagli tuttavia per quelli che saranno i prossimi gioiellini, con un rumor che ha parlato di un’architettura completamente diversa scelta da parte del colosso del mondo dei chip.

Parliamo nello specifico del noto leaker Digital Chat Station, sempre pronto a fornire delle corrette anticipazioni sul social network di Weibo prima che i relativi annunci ufficiali si facciano presenti, il quale ha parlato di come sia stato scelto il processo a 4nm di TSMC per gli Snapdragon 8 Gen 2. Si parla dello stesso che dovrebbe venire utilizzato per i prossimi SoC Tensor di Google, come spiegato sulle pagine di Gizmochina, con il colosso di Mountain View che tuttavia si sarebbe ancora una volta rivolto a Samsung.

Sembra che il setup sarà di 1+2+2+3 core, con un Cortex A73, due Cortex A720, due Cortex A710 e tre Cortex A510. I primi due dovrebbero offrire delle performance migliorate fino al 30$ rispetto a quanto visto con A78 e X1, con la scheda video Adreno 740 di cui non ci sono ancora molti dettagli, seppur sia facile ovviamente immaginare delle migliorie rispetto a quanto visto con l’Adreno 730.

Resta da vedere quando Qualcomm avrà finalmente modo di commentare la questione in via ufficiale, considerando infatti che al momento non ci sono dettagli in tal senso, e non sappiamo quando la compagnia potrà finalmente annunciare in via definitiva i suoi prossimi dispositivi, nonché quindi anche tutte le specifiche tecniche ufficiali.