Motorola lancerà il suo nuovo flagship con Snapdragon a novembre?

Immaginando che Qualcomm annunci davvero le sue novità nel corso del prossimo Summit, è probabile che uno di questi chip sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 e, poco dopo, dovremmo vedere i partner telefonici di Qualcomm dare una piccola sbirciatina a quali dispositivi saranno dotati del nuovo SoC, inoltre una voce afferma che Motorola sarà uno di quei produttori.

I piani di Motorola potrebbero essere stati portati alla luce da Digital Chat Station su Weibo, con TechDroider che ha pubblicato un tweet che parla della stessa sequenza temporale di lancio di Snapdragon 8 Gen 2. Poco dopo, il GM di Lenovo ha citato il post su Weibo di DCS, il che implica che potremmo vedere un fiore all’occhiello dell’azienda poco dopo la conclusione dell’annuncio ufficiale di Qualcomm.

Allo stesso tempo, ci sono voci secondo cui Xiaomi potrebbe velocizzare il lancio del proprio flagship Snapdragon 8 Gen 2, una pratica che il produttore cinese ha seguito in passato, molto probabilmente per ottenere più occhi sui suoi prodotti. Tuttavia, anche se entrambe le società hanno annunciato ufficialmente i loro flagship per il 2023, dipende dalla velocità con cui questi smartphone possono raggiungere il pubblico. Qualcomm vorrà naturalmente spostare il maggior numero possibile di spedizioni di chipset e, in questo, Samsung è l’unico partner in grado di spostare milioni di dispositivi in ​​un solo trimestre.

Data la portata del mercato mondiale di Samsung, Qualcomm potrebbe assicurarsi spedizioni extra di Snapdragon 8 Gen 2 per il colosso coreano, quindi anche se Motorola e Xiaomi annunciassero le loro novità in anticipo, potrebbero raggiungere i mercati solo in un secondo momento.