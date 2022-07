Snapdragon 8+ Gen 1 supera gli A15 Bionic nei videogiochi mobile

Qualcomm è passato a TSMC per produrre in serie lo Snapdragon 8 Plus Gen 1 e presenta numerosi miglioramenti, specialmente l'aumento delle prestazioni di gioco.

Attualmente, l’A15 Bionic di Apple è considerato il SoC mobile più veloce, con l’iPhone 13 Pro Max che è l’ammiraglia di alto livello, ma questa combinazione è stata battuta dall’ultimo e più grande chipset di Qualcomm se abbinato allo Xiaomi 12S Ultra. L’A15 Bionic in esecuzione nell’iPhone 13 Pro Max garantisce ancora una migliore efficienza energetica rispetto a Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Eseguendo Genshin Impact su entrambi i telefoni, Golden Reviewer ha scoperto che Xiaomi 12S Ultra raggiunge 57,7 FPS con un’efficienza significativamente migliorata rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1 in esecuzione nel Galaxy S22 Ultra, un fiore all’occhiello che ha ottenuto “miseri” 42,1 FPS, ed inoltre ha sofferto di surriscaldamento. Si noti che il test di gioco Genshin Impact è stato eseguito con le impostazioni visive più elevate, con una temperatura ambiente di 25 gradi.

Fatta eccezione per l’iPad mini 6, lo Xiaomi 12S Ultra batte l’iPhone 13 Pro Max e l’iPhone SE 2022 ottenendo un framerate medio più alto rispetto a entrambi i telefoni, e con lo Snapdragon 8 Plus Gen 1 che funziona con temperature inferiori dell’A15 Bionic in entrambi gli smartphone. L’unico vantaggio dell’A15 Bionic è che offre una migliore efficienza energetica rispetto allo Snapdragon 8 Plus Gen 1, il che significa che l’iPhone 13 Pro Max avrà una migliore durata della batteria durante l’esecuzione di Genshin Impact.

Tuttavia, per qualche motivo, l’iPad mini 6 con lo stesso SoC consuma più energia, ma allo stesso tempo supera lo Xiaomi 12S Ultra con un framerate medio di 59,3. Dati questi miglioramenti, non vediamo l’ora di vedere cosa porta in tavola lo Snapdragon 8 Gen 2, che come lo Snapdragon 8 Plus Gen 1, lo Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe essere prodotto in serie sull’architettura a 4 nm di TSMC, ma un informatore afferma che il prossimo SoC mostrerà una migliore efficienza energetica.