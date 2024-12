Elon Musk, il visionario imprenditore dietro Tesla e SpaceX, ha raggiunto un traguardo senza precedenti: è il primo individuo al mondo a superare i 400 miliardi di dollari di ricchezza personale. Questa impressionante fortuna riflette l’influenza crescente dell’imprenditore nei settori della tecnologia, dello spazio e della politica.

Un patrimonio prevalentemente in azioni

Gran parte del recente aumento della ricchezza di Musk è attribuibile al rally di Tesla, che ha visto le sue azioni raggiungere i 415 dollari, il valore più alto dal 2021. Nonostante le sfide che il mercato delle auto elettriche sta affrontando, gli investitori continuano a puntare su Tesla come leader indiscusso del settore. La visione di Musk per un futuro sostenibile, insieme alla crescente domanda di veicoli elettrici, sostiene questa fiducia. Anche il suo coinvolgimento nell’amministrazione di Donald Trump, dove è stato nominato a capo del Dipartimento dell’efficienza energetica, ha consolidato la sua posizione come figura chiave dell’industria e della politica.

SpaceX verso nuove vette: vale 350 miliardi di dollari

SpaceX, d’altra parte, rappresenta un capitolo altrettanto straordinario nella carriera di Musk. Con una valutazione recente di 350 miliardi di dollari, è diventata la startup non quotata di maggiore valore al mondo. Secondo indiscrezioni di Bloomberg, il valore delle azioni è passato da 112 a 185 dollari in soli tre mesi, aggiungendo circa 50 miliardi alla ricchezza personale di Musk. Lo stesso imprenditore ha sottolineato come la maggior parte degli investitori e dipendenti abbia preferito non vendere le proprie azioni, un segno di fiducia nella visione a lungo termine dell’azienda spaziale. SpaceX non è solo sinonimo di voli spaziali privati, ma rappresenta anche un pilastro per l’esplorazione del futuro, con progetti ambiziosi come la colonizzazione di Marte e la creazione di infrastrutture per una rete globale di comunicazione attraverso Starlink.

L’asso nella manica chiamato Donald Trump

Sul fronte politico, Musk è diventato un alleato influente per Trump, contribuendo finanziariamente alla sua campagna elettorale e mettendo a disposizione X, l’ex Twitter, per promuovere il dibattito libero. Questa piattaforma è stata trasformata in uno strumento chiave per sostenere la libertà di parola, un principio che Musk difende con forza. Si stima che abbia speso fino a 250 milioni di dollari della sua fortuna personale per sostenere le iniziative legate alla campagna. Assieme all’imprenditore e politico Vivek Ramaswami, Musk è stato incaricato di guidare il DOGE, un nuovo dipartimento votato a ridurre gli sprechi nell’amministrazione federale statunitense.