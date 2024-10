Il regista Alex Proyas ha di recente accusato Elon Musk di aver copiato il design dei modelli Tesla Cybercab e Robovan dai veicoli del suo film del 2004, “Io, Robot“. Questa accusa è emersa dopo una presentazione poco convincente del Robotaxi di Tesla, che ha deluso gli investitori. Una sensazione già avvertita nei giorni precedenti all’evento che non è stata purtroppo smentita.

In particolare Proyas ha condiviso un post su Twitter in cui chiede in tono ironico a Musk di restituirgli i suoi design, accompagnato da immagini dei veicoli del film a confronto con quelli presentati da Tesla il 10 ottobre. Inoltre, il regista ha sottolineato la somiglianza tra il robot Optimus e i robot presentati nel suo film, alimentando ulteriormente il dibattito.

Tesla Cybercab e Robovan copiati dal film “Io, Robot”?

Nonostante le somiglianze evidenti, il tweet di Proyas ha scatenato una serie di commenti negativi da parte di molti utenti che lo hanno accusato di essersi ispirato ad altri veicoli durante la creazione del suo film. Per quanto concerne la presentazione, il discorso di Musk si è protratto per circa 20 minuti, ma ha deluso gli azionisti a causa della mancanza di dettagli specifici. Questo ha provocato una caduta del titolo Tesla dell’8% il giorno seguente, deludendo le aspettative del mercato. Tra le curiosità mancano anche informazioni sulla tecnologia di ricarica wireless, un tema di cui si era tornati a parlare in seguito ad un nuovo teaser della stessa casa automobilistica.

Il prezzo previsto per il Tesla Cybercab dovrebbe essere pari a 30 mila dollari, ovvero circa 27 mila euro. Molti però temono che il costo finale possa superare questa cifra, seguendo l’andamento del Cybertruck. Infatti, il veicolo elettrico, inizialmente annunciato a meno di 50 mila dollari, ha visto il prezzo della sua versione base salire a 80 mila dollari, ovvero 30 mila dollari in più rispetto a quanto inizialmente previsto.